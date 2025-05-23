Москва будет готова передать Киеву проект документа по урегулированию боевых действий после того, как завершится обмен пленными. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что обмен такими документами — «вторая часть договоренностей», достигнутых на переговорах в Стамбуле 16 мая. По словам Лаврова, она предполагает достижения «устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании».

Глава МИД уточнил, что в настоящее время российская сторона завершает работу над своим проектом документа.

Министр также напомнил, что с 20 мая украинская сторона атаковала Россию «рекордным количеством боевых беспилотников» (788). На фоне этого министр обвинил Киев и его сторонников в попытке «сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между» президентами России и США.

Лавров подчеркнул, что Москва ждет международной реакции на украинскую атаку, в том числе от ООН.

Обмен пленными

Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 мая, что российская сторона передала Киеву список пленных на обмен. Затем аналогичное заявление сделал заместитель главы Координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

23 мая Минобороны России отчиталось, что страна вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных мирных жителей Курской области. Киеву были переданы 270 военнослужащих ВСУ и 120 гражданских лиц.

Начало обмена военнопленными также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — написал он в своем телеграм-канале.