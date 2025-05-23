Россия в рамках стамбульских договоренностей с Украиной об обмене пленными вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных мирных жителей Курской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского Минобороны.

Взамен Украине переданы 270 военнослужащих ВСУ и 120 гражданских лиц. Обмен состоялся 23 мая, говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Оттуда их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — добавили в Минобороны.

Начало обмена пленными между двумя странами также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что «масштабный обмен пленными между Россией и Украиной только что завершился» и «вступит в силу в ближайшее время».

«Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — задался вопросом Трамп.

После этого агентство Associated Press уточнило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что обмен еще не завершился и процесс продолжается.

Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 мая, что российская сторона передала Киеву список пленных на обмен. Затем аналогичное заявление сделал заместитель главы Координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов.