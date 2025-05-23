Обмен пленными между Россией и Украиной находится в процессе и еще не завершился. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Журналисты отметили, что власти Украины не уполномочили их собеседника давать публичные комментарии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали крупный обмен пленными.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал он в соцсети Truth Social.

Чиновники в Белом доме и Совете национальной безопасности США не ответили на запросы о деталях заявления Трампа.

О том, что российская и украинская делегация договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» стало известно по итогам росийско-украинских переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал обмен «мерой укрепления доверия» между сторонами. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о том, что обмен может пройти с 19 по 25 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 мая, что российская сторона передала Киеву список пленных на обмен. Спустя некоторое время аналогичное заявление сделал заместитель главы Координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

В то же время, отмечает AP, встреча в Стамбуле показала степень расхождения Москвы и Киева по ключевым условиям прекращения боевых действий.

По словам высокопоставленного чиновника, в ходе встречи российская сторона выдвинула новые «неприемлемые требования», якобы не обсуждавшиеся ранее, о выводе украинских войск с масштабных участков территории.