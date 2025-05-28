Россия предлагает Украине провести переговоры 2 июня в Стамбуле, где 16 мая состоялась предыдущая встреча. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Москва и Киев договорились в Турции провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» человек, а также подготовить документы, «излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования».

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — сообщил Лавров.

Глава МИД России выразил благодарность Турции за предоставление площадки для переговоров. По его словам, российская сторона надеется, что все, кто стремится к мирному разрешению конфликта между Москвой и Киевом, поддержат проведение нового раунда прямых российско-украинских встреч в Стамбуле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава украинской делегации, украинский министр обороны Рустем Умеров позвонил помощнику российского лидера Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума.

«Они сказали, что скоро будет. Но ничего не произошло. Никто ничего не получил. Мы запросили у США. Они тоже ничего не получили. Они тоже ждут. Все ждут. Наверное, не стоит ждать — надо переходить к более серьезным шагам», — заявил Зеленский.

Мединский позднее заявил, что все «было наоборот». Он отметил, что сам позвонил Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами по урегулированию конфликта.

«Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня. Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать», — сказал помощник президента России.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Спустя несколько дней Минобороны России отчиталось, что страна вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных мирных жителей Курской области. Украинской стороне были переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.