Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что предложил украинской стороне точную дату и место встречи для обмена меморандумами по условиям возможного прекращения огня. Об этом он написал в своем телеграм-канале, не приводя подробностей.

По словам Мединского, соответствующее предложение было сделано в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как утверждает помощник президента, разговор состоялся по его инициативе. Он также отметил, что на предложенной встрече российская сторона готова приступить к обсуждению пунктов пакетного соглашения.

«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине сообщил, что Умеров звонил Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума по урегулированию конфликта. По словам украинского лидера, российская сторона заверила, что документ скоро будет готов, но никто пока ничего не получил.

«Наша сторона с русскими связывалась — министр обороны [Украины Рустем Умеров] звонил [Владимиру] Мединскому. Он сказал: „Будет, будет“. Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили США — они тоже ждут. Все ждут», — отметил Зеленский.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог сказал, что Белый дом получил от Украины список условий для прекращения огня и теперь ждет аналогичный от России. Он не исключил, что после сопоставления документов может состояться еще одна встреча. Спецпосланник отметил, что американская сторона рассматривала возможность ее проведения в Ватикане, но «россияне не захотели туда ехать».

Келлог также рассказал, что у США есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России. По мнению спецпосланника, это и является показателем «хорошего» документа.

Утром 27 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва продолжает работу над подготовкой меморандума, в котором будут указаны сроки возможного заключения мирного соглашения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет готова передать Киеву проект документа по урегулированию боевых действий после того, как завершится обмен пленными.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Спустя несколько дней Минобороны России отчиталось, что страна вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных мирных жителей Курской области. Киеву были переданы 270 украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.