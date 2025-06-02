В Стамбуле 2 июня начался второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегации. Россия, как ожидается, представит на встрече свой меморандум по урегулированию конфликта. Что известно к началу встречи — в материале RTVI.

Второй раунд переговоров проходит во дворце Чираган на берегу Босфорского пролива. Турецкие власти выбрали это место из-за его большой территории, а также потому, что это достопримечательность, пояснил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Предыдущие переговоры между Москвой и Киевом прошли во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора.

Состав российской делегации не изменился: ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский, его сопровождают замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавляет министр обороны Рустем Умеров, но ее состав обновлен. Президент Украины Владимир Зеленский исключил из списка начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого, добавив трех новых участников.

Это представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский и начальник отдела международного права — замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.

В состав турецкой делегации на переговорах в Стамбуле входят глава МИД Хакан Фидан, руководитель разведки Ибрагим Калын и начальник Генштаба.

Переговоры должны были начаться в 13:00 по московскому времени, но задержались более чем на час, поскольку Умеров проводил переговоры с Хаканом Фиданом, пишет «Страна.ua».

Фидан перед началом переговоров произнес вступительное слово. По его словам, в ходе второго раунда переговоров Россия и Украина обсудят условия перемирия, обмен пленными и гражданскими лицами, а также рассмотрят вопрос о возможной встрече президентов двух стран.

Продолжительность переговоров Москвы и Киева пока неизвестна. Они «могут длиться как в прошлый раз, могут быть и короткими», отметил источник ТАСС. Первый раунд переговоров продлился менее двух часов.

Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной, сообщил источник РИА Новости. У Владимира Мединского запланировано несколько контактов на полях переговоров, отметил источник RT. При этом турецкая сторона не располагает информацией о планах Мединского встретиться с представителями турецких властей, заявил собеседник РИА Новости.

Российская делегация приехала в Стамбул с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спецпосланник президента США Кит Келлог говорил, что со стороны Европы к переговорам могут подключиться советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Комментируя эти сообщения, Захарова подчеркнула, что Москва «не видит связи» между перемещениями представителей США и европейских стран с переговорами в Стамбуле. Дипломат подчеркнула, что формат этой встречи остается двусторонним, «о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет».

Условия России и Украины

Киев перед переговорами передал российской стороне проект своего меморандума о прекращении огня на украинском и английском языках. Россия заявила, что представит свой меморандум уже на переговорах.

Reuters накануне встречи в Стамбуле опубликовало, как утверждается, полный текст украинского меморандума. Он состоит из пяти пунктов:

Основные принципы Соглашения и переговорного процесса,

Согласование прекращения огня и повестки дня для встречи лидеров,

Прекращение огня,

Меры по укреплению доверия,

Встреча лидеров.

Киев в частности предлагает «полное и безоговорочное» прекращение огня в небе, на суше и на море на срок не менее 30 дней с возможностью продления, обмен пленными по формату «всех на всех», возвращение вывезенных детей, «неповторение агрессии», участие международного сообщества в переговорах и обеспечении гарантий выполнения договоренностей.

В числе других ключевых требований Украины — отказ от принуждения страны к нейтральному статусу, сохранение за ней права на членство в ЕС. Членство Украины в НАТО «зависит от консенсуса в рамках альянса», говорится в меморандуме. Киев также настаивает, что численность, дислокация и другие параметры ВСУ, а также пребывание войск «дружественных иностранных государств» на территории Украины не должны быть ограничены.

Украинский меморандум предлагает закрепить отказ от международного признания новых российский территорий, влючая Крым. Отправной точкой для переговоров должна стать линия соприкосновения, говорится в проекте документа. Территориальные вопросы обсуждаются «только после полного и безоговорочного прекращения огня».

По условию Киева, некоторые санкции против России могут быть сняты поэтапно и постепенно, с возможностью возобновить их «в случае необходимости». Украина также хочет, чтобы замороженные российские суверенные активы были использованы для реконструкции или остались замороженными «до выплаты репараций».

Согласно украинскому меморандуму, лидеры России и Украины должны встретиться, чтобы согласовать ключевые темы мирного соглашения, в том числе территориальные вопросы, условия прекращения боевых действий, контроль за их выполнением и санкции за нарушения, а также «экономику, компенсацию и реконструкцию».

Содержание российского меморандума не разглашалось. Владимир Мединский пообещал раскрыть подробности 2 июня.

Источники Reuters утверждали, что Россия хочет заручиться письменной гарантией от крупных западных держав не расширять НАТО на восток, а также требует нейтралитета Украины, снятия некоторых западных санкций, решения вопроса с замороженными российскими активами и обеспечения защиты русскоязычного населения на украинской территории.

Стороны во время переговоров будут пытаться найти сближение по ряду ключевых вопросов при обсуждении меморандумов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры в Стамбуле в итоге приведут к встрече президентов России и Украины, но пока об этом рано говорить, сообщил РИА Новости представитель администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана.