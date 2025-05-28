Для прекращения боевых действий на Украине президент России Владимир Путин будет требовать выполнения нескольких принципиальных для него условий, включая отмену части санкций и письменное обязательство западных стран прекратить расширение НАТО на восток. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три российских источника, осведомленных о ходе переговоров.

«Путин готов заключить мир, но не любой ценой», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный российский источник агентства, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне.

Три собеседника Reuters утверждают, что президент России хочет заручиться письменной гарантией от крупных западных держав не расширять НАТО на восток. Это «своего рода формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик», поясняет агентство.

Его источники добавили, что Россия также требует нейтралитета Украины, снятия некоторых западных санкций, решения вопроса с замороженными на Западе российскими суверенными активами и обеспечения защиты русскоязычного населения на украинской территории.

Reuters запросил комментарии в Кремле, офисе президента Украины Владимира Зеленского и штаб-квартире НАТО, но не получил ответов.

По словам одного из собеседников агентства, если Путин осознает невозможность достичь мирного соглашения на его условиях, он «попытается показать украинцам и европейцам военными победами, что завтрашний мир будет еще более болезненным».

Первый источник заявил, что Кремль убежден в способности российских войск «сражаться годами, несмотря на санкции и экономические трудности, налагаемые Западом». Второй собеседник Reuters утверждает, что Путин стал менее склонен к компромиссу по поводу территорий и придерживается своей неоднократно озвученной публичной позиции — признания российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Путин ужесточил свою позицию», — добавил источник.

Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил в эфире Fox News, что Вашингтон получил от Киева список условий для мирного соглашения. Сейчас американская сторона ожидает аналогичный документ от Москвы.

«Чуть больше недели назад российская сторона заявила о намерении подготовить так называемый меморандум о достижении мира. Мы уже получили такой документ от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской, чтобы сравнить их», — отметил он.

Келлог не исключил, что после сопоставления документов может состояться еще одна встреча. Также он сообщил, что у США есть мирный план из 22 пунктов, который не устраивает ни Украину, ни Россию. По его мнению, это свидетельство того, что план действительно хороший. «Мне кажется, прогресс достигается тогда, когда обе стороны не полностью довольны планом», — поделился своим мнением спецпредставитель.