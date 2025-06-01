На переговорах, которые должны состояться 2 июня в турецком Стамбуле, украинская делегация представит разработанную Киевом «дорожную карту», нацеленную на «достижение прочного мирного урегулирования», сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Первым пунктом в плане значится полное прекращение огня на срок не менее 30 дней, за которым должен последовать двусторонний обмен пленными в формате «всех на всех». Кроме того, Украина настаивает на возвращении всех детей, которые были вывезены с ее территории в ходе боевых действий.

Только после этого, говорится в «дорожной карте», состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Документ также предусматривает совместную работу Москвы и Киева над согласованием условий мирного договора при участии Вашингтона и Брюсселя.

Украинские официальные лица ранее заявили, что отправили проект российской стороне до переговоров в Стамбуле. В документе указано, что отправной точкой для переговоров о территории должно стать нынешнее расположение линии фронта. Reuters отмечает, что пункты этой «дорожной карты» во многом совпадают с теми условиями, которые Украина предлагала ранее:

отсутствие ограничений на ее вооружение после заключения мирного соглашения,

отказ от международного признания суверенитета России над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями,

выплата репараций.

Эти условия существенно расходятся с требованиями, которые Россия публично выдвигала за последние несколько недель.

Завтра, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров. Турецкое государственное СМИ TRTHaber уточнило, что встреча стартует во второй половине дня (ориентировочно в 13:00) во дворце Чираган. Эту информацию подтвердили в Управлении коммуникаций Турецкой Республики. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Стамбул днем 1 июня.

Украинскую делегацию, согласно распоряжению Зеленского, вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. По сравнению с первым раундом переговоров теперь в них не будет участвовать начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, зато присоединятся глава отдела права, замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.