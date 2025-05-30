В меморандуме среди условий есть пункты о прекращении огня и мониторинге со стороны международных партнеров. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, при этом мониторинг будет осуществляться международными партнерами», — сообщает американское издание.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил, что Вашингтон получил документ от Киева. По его словам, украинский меморандум включает в себя 22 «довольно хороших» и «разумных» условия.

28 мая агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что среди условий Москвы есть требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России.

На следующий день Келлог в интервью телеканалу ABC News заявил, что опасения Москвы о расширении Североатлантического альянса справедливы. Он также добавил, что вступление Украины в НАТО «не обсуждается».

2 июня в Стамбуле должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, европейская сторона на них присутствовать не будет. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности делегации Киева посетить переговоры с представителями Москвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет находиться в Стамбуле 2 июня для второго раунда переговоров.

«Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — добавила российский дипломат.

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