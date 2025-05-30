США считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО на восток, заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью ABC News. По его словам, Вашингтон не хотел бы видеть Киев членом Североатлантического альянса.

«Мы неоднократно говорили о том, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал Келлог, комментируя данные Reuters о том, что Москва в ходе урегулирования конфликта с Киевом рассчитывает получить письменные обязательства НАТО, исключающие вступление в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Он напомнил, что для принятия нового члена в Североатлантический альянс необходимо одобрение всех 32 стран — участниц. Вместе с тем, по словам Келлога, еще как минимум четыре государства, входящих в НАТО, не поддерживают эту инициативу. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

Келлог отметил, что нерасширение НАТО — это один из вопросов, который «поднимает Россия».

«Они говорят не только об Украине, но и о Грузии и о Молдове. И мы говорим: хорошо, мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Это вопрос их безопасности», — пояснил спецпредставитель президента США.

Среди прочего Келлог рассказал, что на переговоры России и Украины в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня, приедут советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Спецпосланник отметил, что Вашингтон и Киев пока не получили российский проект меморандума о прекращении огня. При этом он призвал украинскую сторону не заявлять об отказе от встречи с представителями России.

«Я говорил с [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле. <…> Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно», — заявил Келлог.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может забыть» о членстве в НАТО. По словам американского лидера, обсуждение вступления страны в альянс стало одной из причин российско-украинского конфликта, и если бы Киев не поднимал этот вопрос, боевые действия не начались бы.