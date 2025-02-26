Украина «может забыть» о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп во время первого заседания кабинета министров в Белом доме, передает CNN.

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — ответил он на вопрос о будущих уступках, на которые предстоит пойти Киеву.

При этом Трамп отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину «придется пойти на уступки» в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

«Ему придется [пойти на уступки]. И я думаю, я верю, что, поскольку мы были избраны, эта война закончится. И я также верю, что, если бы мы не были избраны, если бы эта администрация не победила на выборах с большим отрывом, эта война продолжалась бы еще долго», — сказал президент США.

Однако американский лидер отказался ответить, в чем могут заключаться эти уступки. Вместе с тем Трамп назвал Путина очень умным политическим деятелем и выразил уверенность в том, что сделку по Украине удастся заключить.

Президент США отрицательно ответил на вопрос о потенциальной возможности частичного снятия санкций с Россией в рамках переговорного процесса.

«Нет, я хотел бы сначала увидеть сделку, но, я думаю, мы сделаем это», — отметил он.

По словам Трампа, администрация США готова пойти на отмену введенных против России санкций, но только после урегулирования кризиса на Украине.

Американский лидер также добавил, что вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине, по его мнению, «решить легче всего», а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире.

«Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще», — указал глава государства.

Кроме того, Трамп заявил, что Украина не получит от США значительных гарантий безопасности, их должна предоставить Европа, поскольку она является ближайшим соседом этой страны.

«Я не собираюсь давать какие-то особые гарантии безопасности. Мы попросим Европу сделать это, потому что, мы говорим о том, что Европа — их ближайший сосед, но мы позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заверил он.

Американский лидер добавил, что сотрудничество США и Украины в рамках готовящейся к подписанию сделки по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле». Трамп отметил, что США нужны редкоземельные металлы, чтобы занимать лидирующие позиции в различных отраслях, а у Украины есть «отличные редкоземельные металлы».