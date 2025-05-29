Российские власти исходят из того, что на второй раунд переговоров с Украиной поедет та же делегация, которая представляла Москву на встрече 16 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут».

«Та же российская делегация, исходим из этого», — сказала Захарова.

В прошлый раз российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра Минобороны Александр Фомин.

Главой переговорной группы от Украины 16 мая был министр обороны Рустем Умеров. Также Киев представляли первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, представители Службы внешней разведки, Генштаба ВСУ, Главного управления разведки (ГУР), офиса президента и ВСУ.

Состав украинской делегации на втором раунде переговоров будет зависеть от состава российской группы, сообщил 29 мая представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Если встреча состоится, и если российская делегация останется такой, какой она была на предыдущей встрече, то можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации, который вы видели на предыдущей встрече», — сказал он на брифинге (цитата по NV.ua).

Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Глава МИД Сергей Лавров, озвучивая эту дату, сообщил, что российская делегация на этой встрече готова представить Киеву меморандум, который излагает позицию Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Тихий на брифинге не дал прямого ответа на вопрос, поедет ли украинская делегация в Стамбул 2 июня. Он заявил, что Киев готов «встречаться в любых форматах, в любой географии, в любом месте, которое может их провести» (цитата по «Суспільне»).

Тихий добавил, что украинская сторона ожидает получить меморандум, подготовленный Москвой ко встрече. Кроме того, по словам представителя украинского МИД, в процессе должна участвовать Европа.

Рустем Умеров 28 мая сообщил, что передал украинский меморандум российской стороне. По его словам, Москва обещала передать свой документ «сразу» после обмена пленными, который завершился 25 мая. Умеров призвал Россию «выполнить это обещание без промедления и прекратить попытки сделать встречу деструктивной».

Глава МИД Украины Андрей Сибига также потребовал от российской стороны немедленно передать свои требования по урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 29 мая заявил, что российский меморандум «до сих пор никто не видел».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром в четверг заявил, что Москва пока не получила ответа от Киева относительно готовности провести второй раунд переговоров 2 июня. Комментируя заявление Сибиги, Песков отметил, что Россия «как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов».

«Требовать немедленно, медленно — это всё неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное», — сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Зеленского «шоу», объяснив их желанием украинского президента «собрать внимание сконцентрированно на себя». Она добавила, что у Киева «нет четкости в позиции» в то время как российская сторона предоставляет всю необходимую информацию о дате, составе и форматах второго раунда переговоров. От украинской стороны, по словам Захаровой, исходит «истерика».