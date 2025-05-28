Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с мирными переговорами между Россией и Украиной прояснится через две недели. По его словам, это время ему нужно, чтобы понять, действительно ли Россия готова к урегулированию конфликта.

«Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро», — сказал он.

Трамп заявил, что сильно разочарован тем, что происходит в последние несколько ночей, «когда гибнут люди». Он пообещал, что американцы начнут действовать иначе, если поймут, что их «водят за нос».

Президент США также заявил, что не спешит вводить санкции против России, чтобы не помешать возможным мирным переговорам между Москвой и Киевом. Спецпосланник Стив Уиткофф, по его словам, «делает феноменальную работу» над решением проблем в этом направлении.

Кроме того, Трамп отметил, что готов принять участие в трехсторонней встрече с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — если это потребуется.

«[Я сяду за стол переговоров с Путиным и Зеленским] если это необходимо. Я бы хотел, чтобы это случилось еще несколько месяцев назад», — подчеркнул Трамп.

28 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Киеву провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, где 16 мая состоялась предыдущая встреча.

По его словам, российская сторона «оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», а помощник российского лидера Владимир Мединский готов передать украинской делегации этот документ и «дать необходимые пояснения».

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил в эфире Fox News, что Вашингтон получил от Киева список условий для мирного соглашения и сейчас ждет аналогичный документ от Москвы. Он не исключил, что после сопоставления документов может состояться еще одна встреча.

Келлог рассказал, что у США есть мирный план из 22 пунктов, который не устраивает ни Украину, ни Россию. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что план действительно хорош. «Прогресс обычно достигается, когда обе стороны не полностью довольны предложением», — отметил спецпредставитель.