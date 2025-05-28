Украина готова к трехсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Если Путину неудобна двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — сообщил он.

Зеленский отметил, что он готов ко встрече в формате «Трамп-Путин-я», добавив, что Киев ждет от США введения жестких санкций против банковского и энергетического секторов России.

«Трамп подтвердил, что если Россия не остановится, будут введены санкции. Мы обсудили с ним два основных аспекта — энергетику и банковскую систему. Смогут ли США ввести санкции против этих двух секторов? Мне бы этого очень хотелось», — уточнил он.

Также Зеленский сообщил, что одним из вариантов для проведения переговоров между Россией и Украиной рассматривается Швейцария. По его словам, Москва предложила Беларусь, но Киев отказался. Среди других «нейтральных площадок» Зеленский назвал Турцию и Ватикан.

Президент Украины также допустил, что конфликт с Россией может продлиться примерно до июня 2026 года. Также он допустил, что Москва может вскоре ощутить эффект от введенных недавно санкций.

«Считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно», — сообщил он.

Зеленский также сообщил, что Украина все чаще вынуждена покупать оружие за деньги.

«Потому и нужно финансирование [от стран Запада], потому что мы начали находить не бесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, им нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов, и ПВО, разных вещей — на все это требуются финансы», — сказал украинский лидер.

28 мая глава МИД России Сергей Лавров объявил, что скоро начнется новый раунд переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Москва требует от Киева отмены всех «дискриминационных законов», а также нейтрального и безъядерного статуса Украины.

23 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина работает над организацией встречи на высшем уровне между Путиным и Зеленским.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора.