Киев работает над организацией встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом, как передает УНН, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он добавил, что украинская сторона ждет от Москвы предложения по параметрам будущего перемирия.

«Позиция, над которой мы также работаем, — это встреча на уровне лидеров между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа», — рассказал он во время встречи с журналистами.

Сибига уточнил, что в Турции была достигнута «четкая договоренность»: «А именно первое — обмен военнопленными, и сегодня он начался».

Украина, по его словам, ждет от российской стороны «их предложения по параметрам будущего перемирия». Киев тоже готовит свой вариант документа, который будет передан российской стороне, добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва передаст Киеву проект документа об урегулировании боевых действий, как только завершится обмен пленными в формате 1000 на 1000.

«Мы активно работаем над второй частью договоренностей, которые предусматривают подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. Как только завершится обмен военнопленными, мы к этому времени будем готовы передать украинской стороне такого документа», — добавил он.

16 мая глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев запросил прямые переговоры между Путиным и Зеленским, Москва «приняла это к сведению».

Глава украинской делегации — министр обороны Украины Рустем Умеров — по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что стороны «потенциально готовят встречу на уровне лидеров стран».