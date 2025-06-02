Россия и Украина провели 2 июня второй раунд прямых переговоров в Стамбуле. Стороны обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта. Подробности о результатах встречи — в материале RTVI.

Перед началом мероприятия главы российской и украинской делегаций — помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров — пообщались с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, рассказал корреспондент ВГТРК Денис Давыдов. В связи с этим назначенные на 13:00 переговоры задержались почти на два часа.

Фидан сначала поговорил с Мединским и Умеровым по отдельности, а затем они «сидели втроем в комнате и говорили», пока их ждали делегации, сообщил журналист.

«Интерфакс» утверждает со ссылкой на источник, что Мединский и Умеров перед началом переговоров провели двустороннюю встречу, которая длилась 2,5 часа. Это общение «предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», заявил собеседник агентства.

Российский меморандум

По итогам переговоров глава российской делегации сообщил, что стороны «поговорили обо всем, но к сожалению, что-то не получилось».

Российская сторона передала Украине меморандум, состоящий из двух частей. Первая часть касается того, как достичь «настоящего долгосрочного мира», вторая посвящена тому, какие шаги необходимы для полноценного прекращения огня, рассказал Мединский.

По его словам, во второй части «даже есть вариативность: можно поступить по этому пути или по этому». Он назвал российский меморандум подробным и проработанным, украинская сторона взяла его на изучение.

Мединский подчеркнул, что представленный Москвой меморандум «как раз совсем не ультиматум».

«Это предложение, которое по-настоящему позволит достигнуть долгосрочного мира. Или по меньшей мере прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — объяснил он (цитата по RT).

Прекращение огня и крупнейший обмен

Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч «замороженных тел» погибших украинских солдат.

«Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Организованно, специальными составами на следующей неделе мы передадим эти тела украинской стороне, чтобы они могли их по-человечески похоронить», — сообщил Мединский.

Если у Киева есть тела погибших российских военных для передачи, Москва их примет, добавил помощник президента России. «Пока мы этого не знаем», — отметил он.

На переговорах также достигнута договоренность о самом крупномасштабном обмене, в ходе которого стороны передадут друг другу тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле «всех на всех». Мединский назвал это гуманитарным жестом со стороны России.

По такой же формуле будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. Общий потолок составит не менее тысячи человек с каждой стороны, уточнил Мединский. Он допустил, что эта цифра может быть больше.

Помимо этого, Россия и Украина договорились создать постоянные медкомиссии, на основании заключений которых стороны будут, «не дожидаясь больших политических решений», формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут проходить регулярно в рабочем порядке, сообщил глава российской делегации.

Последним предложением со стороны Москвы на втором раунде переговоров стало прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта с «выключением дронов». Это делается для того, чтобы командиры могли собрать тела погибших солдат, пояснил Мединский.

«Сейчас жарко, антисанитарная ситуация в серой зоне, опасность эпидемии. Поэтому мы хотим создать возможность для этого, ― тем более что российская армия наступает, и в нашей серой зоне их солдат намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне», — сказал помощник президента.

По его словам, украинские военные пообещали проработать это предложение в кратчайшие сроки.

Возвращение детей

Украина в свою очередь передала России список с 339 фамилиями детей, которых требует вернуть, сообщил Мединский. Он отметил, что на уровне ООН и ОБСЕ озвучивались данные сначала о 1,5 млн, потом о 200 тысячах, затем о 20 тысячах якобы «похищенных русскими» украинских детях.

Москва просила документально подтвердить эти данные, но до сих пор «списков не было, одни голые цифры», заявил Мединский. «Наконец, сегодня мы получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона, не двадцать тысяч — 339 фамилий. По каждой из них мы будем отрабатывать», — сказал он.

Он подчеркнул, что детей, которые «в результате сложной ситуации оказались меж двух огней», эвакуировали, но если их родители и другие родственники находятся, то детей воссоединяют с семьями. По словам Мединского, аппарат уполномоченного по правам ребенка в России за последнее время вернул украинской стороне 101 ребенка, в Россию же вернулось 22 ребенка.

«Этот список из 339 фамилий еще раз говорит о том, что с темой похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. Они, видимо, посмотрели фильм “Хвост виляет собакой”: если вы хотите вызвать слезу, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, что «на самом деле речь идет о десятках детей, и эти дети никем не похищены».

«Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные, и мы ищем родителей. Если появляются родители, мы их возвращаем. И на самом деле их десятки», — сказал Мединский.

Он предположил, что часть детей «никуда не пропадали» и могут находиться в Донбассе или Европе, «но претензии предъявляются к России».

«Эту постыдную пиар-кампанию надо, конечно, прекратить. От нее детям только хуже. <…> Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей, все семьи воссоединятся. И с той, и с другой стороны, мы над этим работаем. Это вопрос чести», — подчеркнул Мединский.

Что заявили на Украине

У Киева и Москвы будет неделя на изучение меморандумов о прекращении огня и мирном соглашении, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров. При этом, по его словам, ключевые вопросы между двумя странами могут быть решены только на уровне глав государств с возможным участием президента США Дональда Трампа.

«Мы считаем, дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку к встрече лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня. Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе», — сказал Умеров (цитата по NV.ru).

В вопросе освобождения пленных стороны договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах, отметил Умеров. Помимо тяжелораненых и тяжелобольных речь идет о молодых солдатах от 18 до 25 лет, уточнил глава украинского Минобороны.

Украинской стороне предстоит «тяжелая работа», поскольку «необходимо будет сделать много верификаций, определить все категории, никого не потерять, никого не забыть», рассказал член украинской делегации, замначальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

Договоренность об обмене «всех на всех» он назвал новым прогрессом в переговорах. Стороны согласовали категории обмена, механизмы и предварительные сроки этого процесса, передает слова Скибицкого «Интерфакс―Украина».

Говоря о возвращении украинских детей, Умеров заявил, что возвращение «хотя бы половины» будет рассматриваться «как положительный показатель».

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Россия отказывается от безусловного прекращения огня и выступала против присутствия американской делегации на переговорах.

По некоторым пунктам, в частности, относительно гуманитарных вопросов, Киев и Москва достигли прогресса, сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий. Однако, по его словам, без усиления давления на Россию со стороны Запада «не пойдет конструктив».

«Мы проясняем нашим партнерам, что одно другому не мешает, давление не препятствует мирному процессу, а наоборот стимулирует его», — заявил Тихий.