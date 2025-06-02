В ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны не достигли «крупных прорывов». Об этом заявил газете Financial Times высокопоставленный украинский чиновник после завершения встречи.

«Только незначительные шаги, как мы и ожидали. Похоже, они (Россия. — Прим. RTVI) разыгрывают картину дипломатии для [президента США Дональда] Трампа», — сказал он изданию.

Как пишет FT, во время переговоров в Турции члены делегаций не пожали друг другу руки и «не сделали никаких предложений, которые могли бы свидетельствовать о прогрессе» в вопросе потенциального мира между Москвой и Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский, который 2 июня прибыл с визитом в Вильнюс, сообщил, что делегации в Стамбуле обменялись меморандумами, в которых содержатся планы сторон о прекращении военного конфликта. До переговоров Киев критиковал Москву за то, что та заранее не предоставила документ украинской стороне.

По итогам второго раунда Россия не согласилась на прекращение огня и на личную встречу президентов, рассказал глава минобороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию в Турции. Однако Москва и Киев договорились на обмен тяжелобольными и тяжелоранеными пленными и телами военных в формате «6000 на 6000», добавил он.

Кроме того, украинская сторона предложила провести третий раунд в период с 20 по 30 июня. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев передал Москве список из «сотен» украинских детей, которых требует вернуть.

После первой за три года военных действий встречи представителей России и Украины 16 мая в Стамбуле стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000».