Украина и Россия на переговорах в Стамбуле договорились об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000», сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

Как уточнил украинский министр, в вопросе обмена военнопленными страны договорились сосредоточиться «на категориях, а не на цифрах». В первую категорию входят тяжелораненые и тяжелобольные, во вторую — молодые солдаты в возрасте от 18 до 25 лет, а в третью — тела погибших бойцов.

Все всех категория обмен будет произведен по формуле «всех на всех».

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле, встреча длилась чуть более часа. По итогам первого раунда, который состоялся 16 мая, стороны также договаривались провести масштабный обмен пленными и гражданскими лицами по формуле «1000 на 1000». Этот процесс успешно прошел в три этапа (с 23 по 25 мая). Кроме того, 16 мая стороны обменялись телами погибших бойцов: Москва передала Киеву 909 тел военных и получила тела 34 солдат. Военкор Александр Коц утверждал, что большинство украинских бойцов, тела которых были переданы в рамках этого обмена, погибли в Курской области.

Новость дополняется