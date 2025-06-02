Опубликован меморандум России об урегулировании российско-украинского конфликта, который был представлен на переговорах Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Полный текст документа, состоящего из трех разделов, приводится в телеграм-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

В одном из разделов меморандума предлагаются два варианта прекращения огня:

Полный вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их отвод на «согласованное сторонами расстояние от границ РФ». «Пакетное предложение», предусматривающее:

запрет на передислокацию украинских сил, за исключением «перемещений в целях отвода на согласованное cторонами расстояние от границ РФ»,

прекращение мобилизации и начало демобилизации,

отмена военного положения на Украине,

прекращение поставок Киеву иностранной военной помощи, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных,

исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Киева,

объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения,

гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан,

взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц,

создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня,

подписание соглашения об исполнении положений документа с основными параметрами «окончательного урегулирования» конфликта.

Основные параметры «окончательного урегулирования» конфликта представлены в другом разделе меморандума:

международно-правовое признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полный вывод с их территорий украинских сил,

нейтралитет Украины, предполагающий отказ страны от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры,

прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с условиями прекращения огня,

подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории страны,

установление предельной численности украинских войск, а также предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик,

роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии,

обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку статуса официального,

законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий,

снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между Россией и Украиной,

решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и «перемещенными лицами»,

отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом,

снятие ограничений в отношении Украинской православной церкви (УПЦ),

поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.

Третий раздел российского меморандума называется «Последовательность шагов и сроки их осуществления» и содержит в себе следующие пункты:

начало работы над текстом договора;

объявление перемирия на два или три дня для сбора в «серой зоне» тел погибших военных;

передача украинской стороне в одностороннем порядке 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ;

подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего договора об окончательном урегулировании;

Установление 30-дневного режим прекращения огня с момента начала отвода украинских сил, который должен быть исполнен в течение этого срока наряду с реализацией «пакетного соглашения»,

проведение выборов, формирование органов власти на Украине,

подписание договора об окончательном урегулировании;

одобрение договора об окончательном урегулировании юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН;

ратификация, вступление в силу и реализация договора об окончательном урегулировании.

2 июня Россия и Украина провели в Стамбуле второй раунд переговоров, возобновившихся в мае после трехлетнего перерыва. Встреча продолжалась чуть более часа. Стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и согласовали обмен пленными.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что представленный Москвой меморандум «совсем не ультиматум».