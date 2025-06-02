Опубликован меморандум России об урегулировании российско-украинского конфликта, который был представлен на переговорах Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Полный текст документа, состоящего из трех разделов, приводится в телеграм-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.
В одном из разделов меморандума предлагаются два варианта прекращения огня:
- Полный вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их отвод на «согласованное сторонами расстояние от границ РФ».
- «Пакетное предложение», предусматривающее:
- запрет на передислокацию украинских сил, за исключением «перемещений в целях отвода на согласованное cторонами расстояние от границ РФ»,
- прекращение мобилизации и начало демобилизации,
- отмена военного положения на Украине,
- прекращение поставок Киеву иностранной военной помощи, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных,
- исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Киева,
- объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения,
- гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан,
- взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц,
- создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня,
- подписание соглашения об исполнении положений документа с основными параметрами «окончательного урегулирования» конфликта.
Основные параметры «окончательного урегулирования» конфликта представлены в другом разделе меморандума:
- международно-правовое признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полный вывод с их территорий украинских сил,
- нейтралитет Украины, предполагающий отказ страны от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры,
- прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с условиями прекращения огня,
- подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием массового поражения, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории страны,
- установление предельной численности украинских войск, а также предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик,
- роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии,
- обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку статуса официального,
- законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий,
- снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между Россией и Украиной,
- решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и «перемещенными лицами»,
- отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом,
- снятие ограничений в отношении Украинской православной церкви (УПЦ),
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.
Третий раздел российского меморандума называется «Последовательность шагов и сроки их осуществления» и содержит в себе следующие пункты:
- начало работы над текстом договора;
- объявление перемирия на два или три дня для сбора в «серой зоне» тел погибших военных;
- передача украинской стороне в одностороннем порядке 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ;
- подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего договора об окончательном урегулировании;
- Установление 30-дневного режим прекращения огня с момента начала отвода украинских сил, который должен быть исполнен в течение этого срока наряду с реализацией «пакетного соглашения»,
- проведение выборов, формирование органов власти на Украине,
- подписание договора об окончательном урегулировании;
- одобрение договора об окончательном урегулировании юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН;
- ратификация, вступление в силу и реализация договора об окончательном урегулировании.
2 июня Россия и Украина провели в Стамбуле второй раунд переговоров, возобновившихся в мае после трехлетнего перерыва. Встреча продолжалась чуть более часа. Стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и согласовали обмен пленными.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что представленный Москвой меморандум «совсем не ультиматум».
«Это предложение, которое по-настоящему позволит достигнуть долгосрочного мира. Или по меньшей мере прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал он (цитата по RT).