Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, американский лидер разочарован медленным прогрессом мирных переговоров и новыми ударами по Украине.

По словам одного из источников WSJ, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции. Обсуждаются иные меры, призванные убедить руководство России пойти на уступки за столом переговоров, в том числе — согласиться на 30-дневное перемирие, предложенное Украиной. Трамп также может принять решение не вводить новые санкции, допускает WSJ.

О намерении Трампа ввести новые антироссийские санкции стало известно накануне, 26 мая. Во время беседы с журналистами в аэропорту Нью-Джерси президент США заявил, что “недоволен Путиным” и что атаки на Украину ему “не нравятся”.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!», — написал он позднее в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что недоволен и создающим проблемы президентом Украины Владимиром Зеленским, который своими “высказываниями не приносит пользы своей стране”.

На прошлой неделе, 23 мая, представители стран-участниц G7 договорились об усилении санкционного давления на Россию. Возможность принятия новых мер обсуждали министры финансов и главы центральных банков стран «Большой семерки» во время встречи на канадском курорте Банф.

Несколькими днями ранее новый — 17-й по счету — пакет санкций против России утвердил Евросоюз. Ограничения затронули физических и юридических лиц, которые, как утверждается в официальном журнале ЕС, якобы ответственны «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также ограничительные меры введены против 28 российских следователей и судей, которых назвали причастными к нарушению прав человека. Под санкции попали предприятия оборонной сферы, войска радиационной защиты и танкеры для перевозки нефтепродуктов.