Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций, в который вошли 75 физических и юридических лиц. Как говорится в официальном журнале ЕС, все они якобы ответственны «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В частности, под ограничения попали директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, глава «Камаза» Сергей Когогин, гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Кроме того, ЕС ввел санкции против 28 российских судей и следователей, которые якобы ответственны за нарушение прав человека в стране. Так, в черный список попали, в частности, судьи Олеся Менделеева, Ольга Баландина, Татьяна Молитвина, Михаил Казаков, Маргарита Котова. Также ограничения затронули следователей Надежды Тихоновой, Дениса Попова, Вячеслава Витухина, которые, по утверждению ЕС, ответственны за нарушение прав человека при вынесении приговоров, связанных с военной операцией России на Украине.

Среди юрлиц попавших под санкции оказались «Сургутнефтегаз», разработчик и производитель беспилотных авиационных комплексов «Беспилотные системы», конструкторское бюро «Стратим», АО «Эйрбург», НПО «Рустехдрон», входящий в Ростех станкостроительный холдинг «Стан», судоходная компания «Волжское пароходство» и другие.

Также Евросоюз ввел санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны России. Ограничения ввели и в отношении 27-го Центрального научно-исследовательского института и 33-й Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны России.

Помимо этого, Евросоюз включил в пакет 183 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, три танкера для перевозки сжиженного природного газа. Под санкции подпали СПГ-танкеры North Moon, North Ocean и North Light. Кроме того, ограничения введены против дноуглубительного судна Tong Yuan, а также двух судов для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Nan Feng Zhi Xing и Ocean 28.

В черном списке также содержатся семь китайских компаний, две из ОАЭ, а также по одной из Беларуси и Турции.

Ранее санкции против России ввела Великобритания. Всего в черный список внесли 82 позиции. Под ограничения, в частности попали Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Санкт-Петербургская валютная биржа, а также 20 физических лиц, в том числе гражданин Великобритании и 14 членов Агентства социального проектирования (SDA). Российская сторона расценивает любые санкции, введенные западными государствами, как нелегитимные и требует их незамедлительной отмены.