Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой семерки» в ходе встречи на канадском курорте Банф «нашли общий язык» в обсуждении необходимости ужесточить экономические санкции против России. Об этом, как пишет Ottawa Sun, заявил глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Встреча финансистов G7 предваряет саммит лидеров стран «Большой семерки», который состоится в середине июня в соседнем Кананаскисе. Ее участники выпустили совместное коммюнике, в котором «подчеркнули приверженность прочным экономическим отношениям в период неопределенности в мировой торговле» из-за пошлин США. Они также выработали общую позицию по борьбе с финансовыми преступлениями, угрозе развития ИИ для глобальной финансовой стабильности и поддержке Украины.

Шампань назвал российскую военную операцию на Украине «незаконной», а в коммюнике она осуждается наряду с высокой оценкой «огромной стойкости» Киева. СМИ охарактеризовали использованные в этом заявлении формулировки как «запутанные», но глава канадского Минфина возразил против этого, утверждая, что коммюнике «сфокусированное, целенаправленное и ориентированное на конкретные действия».

Шампань признал, что в преддверии встречи ходили слухи о разногласиях между странами G7 по поводу поддержки Украины. Впоследствии он заявил журналистам, что сам факт подписания итогового коммюнике уже является достижением. «Лучше выступить с совместным заявлением, чем нет», — пояснил он.

Министр финансов Канады подчеркнул, что состоявшаяся встреча «закладывает основу» для предстоящего саммита, который стартует 15 июня, продлится три дня и предполагает участие президента США Дональда Трампа. «Это своего рода установка планки», — считает Шампань.

Ранее СМИ сообщали, что в Банфе может быть согласовано решение о снижении потолка цен на российскую нефть. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, говоря об этом, не называл конкретных параметров, но источники в дипломатических кругах предположили, что речь может идти о 50 долларах за баррель вместо нынешних 60.

Напомним, на днях очередной — 17-й по счету — пакет санкций против России утвердил Евросоюз. Ограничительные меры коснулись 75 физических и юридических лиц, которые, как говорится в официальном журнале ЕС, якобы ответственны «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Кроме того, под санкции попали 28 российских следователей и судей, которых в Брюсселе сочли причастными к нарушению прав человека. Также ограничения затронули предприятия оборонной сферы, войска радиационной защиты и танкеры для перевозки нефтепродуктов.