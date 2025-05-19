Европейский союз планирует на этой неделе предложить странам G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель. Об этом 19 мая заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Reuters.

По словам Домбровскиса, конкретный предлагаемый уровень предельной цены на российскую нефть пока не согласован. При этом источники агентства из числа официальных лиц ЕС сообщили, что это может быть около 50 долларов за баррель.

На вопрос журналистов о том, внесёт ли он такое предложение на предстоящей встрече министров финансов стран G7 в Канаде, Домбровскис ответил: «Да». Он добавил, что это часть усилий по реализации 18-го пакета санкций против России, и выразил надежду на заинтересованность и обсуждение этой инициативы среди других участников G7.

В состав «Большой семерки» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. В мероприятиях, которые пройдут на канадском курорте Банф со вторника по пятницу, также примут участие делегаты от Европейской комиссии и председатель совета министров финансов еврозоны.

В декабре 2022 года страны G7 установили верхний предел цены на российскую нефть — 60 долларов за баррель — с целью уменьшить доходы Москвы и одновременно не допустить резкого сокращения мировых поставок нефти. Эта мера запрещает торговлю российской сырой нефтью, перевозимой танкерами, по цене выше лимита и ограничивает деятельность страховых компаний по обслуживанию грузоперевозок российской нефти по всему миру.

Россия пытается обходить эти ограничения через «теневой флот» танкеров без западных страховок и торгует Urals по ценам, зачастую превышающим установленный лимит. Однако в начале апреля цена на российскую нефть опустилась ниже 60 долларов за баррель из-за глобальных опасений по поводу замедления мировой экономики и введённых США пошлин.

О том, что страны «Большой семерки» обсуждают возможное снижение ценового потолка на российскую нефть, представители Вашингтона заявляли еще в марте 2024 года. В январе 2025 года шесть стран Евросоюза — Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция и Финляндия — призвали снизить ограничения, указав, что это не повлияет на способность России финансировать боевые действия.