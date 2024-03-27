Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, который с декабря 2022 года установлен на уровне $60 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта.

«Короткий ответ — да», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге для иностранных журналистов.

Пайатт добавил, что США вместе с партнерами по коалиции, занимающейся ограничением цен, склонны к тому, чтобы «лишить Россию» доходов от продажи энергоносителя.

Потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель действует с декабря 2022 года. Страны, которые присоединились к этому эмбарго, запрещают логистическим и иностранным компаниям перевозить российское сырье, если оно поставляется по цене выше установленного предела. В случае нарушения страховым, грузовым и кредитным организациям будет запрещено обслуживать эти сделки. Кроме того, физлица и компании могут попасть под санкции.

Также страны ЕС ограничили цены на российские нефтепродукты. Предельные показатели для дизеля были установлены на уроне $100, а для дисконтных продуктов, в числе которых мазут, — $45.

В июне 2023 года финские эксперты из Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) призвали вдвое снизить потолок цен на российскую нефть — до $30 за баррель. По расчетам специалистов центра, это способствует сокращению российских доходов от экспорта нефти на 37%.

Необходимость снижения потолка цен на нефть в CREA объясняли тем, что с февраля по апрель 2023 года доходы России от экспорта нефти, по данным центра, увеличились на 14% и показали максимальный прирост с ноября 2022-го. Как отметили эксперты, это произошло в связи с тем, что поставки были успешно переориентированы на альтернативные рынки — ближневосточные и азиатские. Кроме того, по их словам, в 2023 году Россия смогла экспортировать нефть сорта Urals (основной вид добываемой в стране сырой нефти) по ценам выше установленного Западом потолка.

«ЕС даже не смог выполнить обязательство пересматривать ограничения каждые два месяца, гарантируя, что цены на российскую нефть держатся ниже рынка», — констатировали специалисты CREA.

В марте 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что США не пойдут «на поводу у Украины» и откажутся от снижения потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

«Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут «плясать под дудку» Зеленского», — отметил министр.

В своем заявлении Лавров ссылался на материал газеты The Washington Post, которая отмечала, что администрация президента США Джо Байдена пока не готова прислушаться к рекомендациям Украины по снижению потолка цен на российскую нефть. Причиной этому, как отмечало издание, стали опасения Белого дома о том, что это может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ, что приведет к «волнению в мировой экономике».