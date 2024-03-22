США призвали Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, предупредив, что такие атаки грозят привести к росту мировых цен на нефть и вызвать ответные меры Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам трех неназванных собеседников издания, Вашингтон направил соответствующие предупреждения представителям Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Как СБУ, так и ГУР после начала Россией полномасштабных военных действий в феврале 2022 года постоянно расширяют собственные программы беспилотников по нанесению ударов по российским объектам на суше, на море и в воздухе, отмечает FT.

Один из источников газеты рассказал, что Белый дом все больше разочаровывается «дерзкими» атаками украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), терминалам, складам и хранилищам по всей западной части России.

Среди прочего, Вашингтон обеспокоен тем, что Россия в ответ на украинские атаки может нанести удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. В качестве примера приводится трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому на мировой рынок поступает казахстанская нефть.

При чем тут выборы в США

Как отмечает издание, несмотря на западные санкции, Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергоносителей. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до $85 за баррель, что «привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию».

На фоне того, что Байдену предстоит тяжелая борьба за переизбрание на президентский пост, цены на бензин выросли почти на 15% (до примерно $3,5 за галлон), подчеркивается в статье.

«Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на топливо в год выборов», — считает экс-советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy.

В чем цель Киева

Как пишет FT, активизация украинских воздушных атак произошла в последние недели на фоне растущего недовольства Киева «двойственным подходом» Запада к ограничению энергетических доходов Москвы.

По словам неназванного представителя украинской военной разведки, с 2022 года Украиной проведено уже не менее 12 атак на крупные российские НПЗ (минимум девять — в 2024 году), а также на несколько терминалов, складов и хранилищ.

Неназванный украинский чиновник в беседе с изданием заявил, что цель украинских атак состоит в том, чтобы помешать поставкам топлива российским войскам и сократить финансирование военных действий за счет снижения доходов России в энергетической сфере.

Кроме того, Киев хочет нанести «символический удар», приблизив вооруженный конфликт к Москве и показав, что российские силы ПВО могут давать осечки, говорится в статье.

В Совете национальной безопасности (СНБ) США заявили FT, что Вашингтон «не поощряет» украинские атаки по территории России. В СБУ и Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США комментарии давать отказались, в ГУР и офисе украинского президента на запросы о комментариях не ответили.