Шесть стран Евросоюза — Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция и Финляндия — призвали снизить потолок цен на российскую нефть, который был установлен странами G7 в 2022 году и с тех пор остается неизменным — $60 за баррель. Они считают, что такая мера сократит доходы России и ограничит ее возможности продолжать боевые действия на Украине, передает Reuters.

«Меры, нацеленные на снижение прибыли от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку уменьшают единственный важнейший источник доходов России. Считаем, что настало время еще больше усилить влияние наших санкций, снизив введенный G7 потолок цен на нефть», — цитирует агентство письмо, направленное от имени шести стран в Еврокомиссию — исполнительный орган ЕС.

Россия, убеждены авторы обращения, будет вынуждена смириться с более жесткими ценовыми рамками.

«В силу ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости доходов от экспорта энергоносителей у России нет другой альтернативы, кроме как продолжать экспорт нефти даже по существенно более низкой цене», — говорится в письме.

Власти шести стран ЕС считают, что снижение потолка цен для российской нефти не вызовет шока на мировом рынке, поскольку сегодня он «обеспечен лучше, чем в 2022 году».

С декабря 2022 года на российскую сырую нефть действует максимально допустимая цена в $60 за баррель. В сентябре 2023 года газета Financial Times писала со ссылкой на аналитические данные, что Россия продает большую часть нефти в обход этих ограничений, по ценам, близким к мировым. Однако, по данным Reuters на январь 2025 года, в 2023-м и 2024-м годах цены на российскую сырую нефть на рынке в среднем были ниже $60.

Для нефтепродуктов из России с февраля 2023 года установлен потолок в $100 за баррель для премиального сегмента и $45 за баррель — для дисконта. Эти ограничения также не менялись до сих пор.

В июне 2023 года финские эксперты из Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) призвали вдвое снизить потолок цен на российскую сырую нефть — до $30 за баррель.

В марте 2024 года помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт подтвердил, что страны G7 обсуждают возможность понижения потолка нефтяных цен для экспорта из России.