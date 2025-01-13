Китайские порты отказываются принимать танкеры, попавшие под новые санкции США против российского нефтегазового сектора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Три танкера ― Huihai Pacific, Mermar и Olia, загруженные, как утверждается, российской нефтью, простаивают у берегов восточного Китая. Они перевозят более 2 млн баррелей нефти марки ESPO, говорится в материале.

Huihai Pacific и Mermar шли под флагом Панамы, Olia — под флагом Габона. Как утверждается, все три судна в начале января с разницей в несколько дней вышли из порта Козьмино в Приморье. По данным Bloomberg, Huihai Pacific перевозит 770 тыс. баррелей нефти, Mermar ― 755 тыс., Olia ― 709 тыс. Судно Huihai Pacific должно было прибыть 15 января в порт в китайской провинции Шаньдун, но затем изменило курс и простаивает в море без движения, пишет агентство.

Незадолго до объявления новых санкций США компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами в провинции Шаньдун, запретила подсанкционным танкерам заходить в свои порты.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что США вводят все новые санкции, чтобы России «совсем невозможно было торговать даже с Китаем». По мнению депутата, политические аспекты в действиях Пекина тоже есть, но их нужно детально изучить.

Индия вслед за Китаем тоже перестанет принимать попавшие под санкции нефтяные танкеры, заявили Bloomberg двое неназванных индийских чиновников. Запрет разгружаться в индийских портах не будет распространяться на суда, зафрахтованные до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Индийские банки также будут требовать сертификаты о происхождении груза, чтобы гарантировать, что сырая нефть не поступает от попавших под санкции поставщиков. Нефтеперерабатывающие заводы Индии готовятся к переговорам о срочных поставках топлива с Ближнего Востока, сообщил один из источников агентства. Он также выразил уверенность, что Россия найдет способы поставлять свою нефть в Индию.

Опрошенные Reuters трейдеры и аналитики считают, что китайские и индийские НПЗ будут закупать больше нефти из стран Ближнего Востока, Африки и Америки, что приведет к росту цен и расходов на перевозку.

Санкции США

10 января США ввели самые строгие санкции против российского нефтегазового сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Кроме того, санкции затронули Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, более 180 судов, которые Вашингтон считает частью российского нефтяного «теневого флота», и 37 человек. В их числе — сын совладельца компании «Лукойл» Юсуф Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент «Лукойла» Вадим Воробьев, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Москва будет принимать меры по минимизации последствий санкций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.