Минфин США 10 января объявил о введении новых санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и 183 судов, которые Вашингтон считает частью российского «теневого флота».

Неназванный высокопоставленный чиновник в разговоре с The Washington Post (WP) назвал введенные ограничения самыми значительными санкциями против российской энергетики.

В список внесены:

Московский НПЗ,

Омский НПЗ,

добывающие предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург»,

структуры «Газпром нефти» в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии (NIS),

Gazprom Neft International (Люксембург),

дочерние компании «Сургутнефтегаза»: «Калининграднефтепродукт», «Кинеф», «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт»,

заводы «Газпрома» и НОВАТЭКа по сжижению природного газа на побережье Балтики («Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»).

В Кремле незадолго до объявления новых мер против России заявили, что уходящая администрация США «будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений» команде избранного президента Дональда Трампа.

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