Министерство обороны России в своем телеграм-канале официально подтвердило информацию об атаках украинских беспилотников на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что «киевский режим совершил теракт» с использованием FPV-дронов, которые были запущены «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов».

В Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, но в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники», уточнили в министерстве.

Все возгорания, возникшие при попадании украинских дронов, были ликвидированы, а погибших среди военнослужащих и гражданского персонала нет, заверили в Минобороны. «Некоторые участники терактов задержаны», — утверждается в сообщении ведомства.

Ранее губернаторы Мурманской и Иркутской области Андрей Чибис и Игорь Кобзев подтвердили информацию об атаке украинских дронов по военным объектам: первый не уточнял, где именно был нанесен удар, а второй сообщил, что мишенью стала военная часть в поселке Средний.

В обоих случаях для атак использовались фуры, в кузова которых были встроены деревянные «домики» с дронами и открывающиеся дистанционно люки на крыше. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что эта операция носила кодовое название «Паутина» и разрабатывалась на протяжении полутора лет под личным контролем главы государства Владимира Зеленского.