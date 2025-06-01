Жители Иркутской области сообщили о массовой атаке дронов, пишут телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости». Baza сообщает, что в Оленегорске (Мурманская область) БПЛА начали вылетать из стоявшего на дороге грузовика, водитель якобы задержан.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что атаке дронов подверглась военная часть в поселке Средний.

«Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — добавил он.

Глава региона подчеркнул, что «источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован», это была фура: «Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

Об атаке беспилотников в Иркутской области ранее сообщили жители города Усолье-Сибирское. Некоторые из них в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» предположили, что целью атак стала база Белая в 18 км от города.

Baza пишет, что жители мурманского Оленегорска сообщают «о звуках взрывов и пожаре».

«Люди говорят, что город был атакован беспилотниками, вылетевшими из фуры, стоявшей у местно заправки. <…> Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали», — рассказал один из жителей.

По данным Baza, водитель, вероятно, не знал, какой у него груз в фуре, сейчас он задержан.

«Сегодня утром у заправки у въезда в город остановилась фура. Через некоторое время прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты», — говорится в посте.

Глава Мурманской области Андрей Чибис написал в своем телеграм-канале, что регион подвергся атаке БПЛА, работают системы ПВО, правоохранители и экстренные службы. Он не уточнил количество беспилотников, призвав лишь не выкладывать фото и видео работы систем противовоздушной обороны.

Телеграм-канал «Мурманск сейчас» сообщает, что в поселке Высоком виден огромный дым из-за пожара, причина которого неизвестна.

Shot пишет, что взрывы были слышны в районе поселка Средний в Иркутской области.

«По словам местных, видно задымление. Некоторые очевидцы утверждают, что из грузовика, стоящего на трассе, якобы вылетают беспилотники. Судя по кадрам, речь идет о FPV-дронах-камикадзе», — утверждает телеграм-канал.

Также Shot пишет и об атаках дронов, «вылетающих из фуры», в Мурманской области.

«В обоих случаях местные жители описывают одинаковую картину: большегруз остановился на трассе, и из него полетели беспилотники. Предварительно, в Мурманской области водитель синего грузовика уже задержан и дает показания. Речь в обоих случаях идет о FPV-дронах-камикадзе, которые, предположительно, были прошиты для удаленного управления», — уточняется в посте.

О двух фурах с дронами также пишет Mash. Как и другие телеграм-каналы, он допускает, что водитель фуры в Оленегорске, скорее всего, не знал о грузе.

«Со слов местных, он подъехал к нужной точке, а как только остановился — из кузова внезапно начали вылетать БПЛА. Водителя могли использовать втемную — сейчас он задержан. Аналогичный инцидент произошел ранее в Иркутской области», — отмечается в публикации.

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА, осколком сбитого дрона повреждена крыша одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что вероятной целью беспилотников мог стать аэродром в Дягилево. Эта информация не подтверждена.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщает, что атаки беспилотников в Сибири являются частью операции «Паутина», которую организовала СБУ.