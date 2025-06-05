Президент США Дональд Трамп назвал «впечатляющей» атаку украинских беспилотников на военные аэродромы в России, пишет Axios со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру. Вместе с тем Трамп выразил опасение, что это нападение еще сильнее усложнит процесс мирного урегулирования конфликта.

Впервые публично Трамп прокомментировал удары по аэродромам 1 июня только после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 4 июня. Тогда американский лидер предупредил в соцсети Truth Social, что президент России намерен ответить на недавнее нападение.

«Он [Трамп] был удивительно молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией», — пишет Axios.

По словам источников портала, Трамп в частных беседах называл украинскую атаку «довольно мощной» и «впечатляющей».

«С международной точки зрения, чихуахуа наносит реальный ущерб гораздо более крупной собаке», — сказал один из советников Трампа.

При этом Трамп считает, что атака украинских беспилотников вглубь России может подтолкнуть Путина к «очень серьезным ответным мерам», сообщил Axios другой источник. По его словам, американский президент опасается, что подобный сценарий затормозит его усилия по мирным переговорам.

Нападение Украины обеспокоило Белый дом в том числе и по той причине, что удары были нанесены по бомбардировщикам, входящим в состав ядерного сдерживания России.

«Это очень опасный момент», — подчеркнул в беседе с Axios американский чиновник.

Путин в разговоре с Трампом действительно сказал о том, что Москва ответит на атаку Киева на российские авиабазы, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ произойдет тогда и так, как посчитают целесообразным российские военные.