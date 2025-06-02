Фуры, из которых 1 июня были запущены беспилотники по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях, принадлежали одному владельцу и были наняты якобы для перевозки модульных домов из Челябинска. Об этом рассказали следователям на допросах водители грузовиков, сообщил телеграм-канал Baza. Мэрия Усть-Кута в Иркутской области опубликовала, но затем удалила ориентировку на уроженца Донецка, возможно, причастного к атаке. Его имя совпадает с именем владельца фур. RTVI собрал, что известно о произошедшем.

Что рассказали водители фур

По информации Baza, следователи допросили водителей четырех из пяти фур, груженных дронами, которые были направлены к местам расположения авиабаз стратегической и транспортной авиации в разных регионах России.

В Мурманскую область, где находится авиабаза «Оленья», фуру вел 55-летний житель Челябинска Александр З. В качестве владельца машины он назвал 37-летнего мужчину по имени Артем, утверждается в публикации. По словам Александра, он выполнял заказ от предпринимателя из Мурманской области по доставке каркасных домов из Челябинска в Кольский район. Водитель рассказал, что во время рейса неизвестный человек созванивался с ним и давал указания, где и в какое время нужно делать остановки. Последней остановкой была заправка «Роснефти» вблизи военного аэродрома — оттуда и были запущены дроны.

В Иркутскую область, где расположена авиабаза «Белая», ехал на фуре 61-летний Андрей М. Он назвал того же владельца и пересказал аналогичное задание — доставить модульные дома из Челябинска. В его случае дроны начали вылетать из прицепа во время остановки у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском.

В Рязанскую область, где находится авиабаза «Дягилево», фуру с дронами привез 46-летний водитель Сергей. Он сказал следователям, что выполнял такой же заказ. После въезда в Рязань у грузовика сорвало крышу и оттуда стали вылетать беспилотники, пишет Baza.

По словам четвертого неназванного водителя, таким же образом его направили в Ивановскую область, где расположена база «Иваново». SHOT уточняет, что это 56-летний Михаил Р. Все водители родом из Челябинской области, пишет канал.

Пятым регионом, куда прибыла фура с дронами, по данным Baza, стала Амурская область — место расположения авиабазы «Украинка». Как сообщалось, водитель погиб, когда грузовик взорвался на трассе Чита — Хабаровск, не доехав до пункта назначения.

Украинские дроны могли попасть в Россию из Казахстана, с которым граничит Челябинская область, пишет Mash. Отвечая на вопрос об этой публикации, в казахстанском МИДе заявили, что не комментируют «теории заговора и всякие догадки».

«Конечно, я с утра видел эти сообщения, телеграм-каналы это разгоняют. <…> Если будут какие-то официальные запросы в наши официальные органы, мы официально [на] все ответим», — сказал на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров (цитата по ТАСС).

Что известно о предполагаемом владельце фур

В сообщении Baza говорилось, что Артем, указанный четырьмя водителями как владелец фур, является уроженцем Украины, которого объявили в розыск. Позднее мэрия Усть-Кута Иркутской области опубликовала в своем телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте» фото и сообщение о розыске уроженца Донецка Артема Тимофеева в связи с его возможной причастностью к атаке на аэродром.

«Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома “Белая” 1.06.2025 г.», — говорилось в публикации. Знающих о его местонахождении призывали немедленно сообщить в полицию.

Через некоторое время сообщение было удалено из соцсетей мэрии без объяснения причин.

Канал «Осторожно, новости» написал, что, по его данным, Тимофеев родился не Донецке, а в Житомире и долгое время жил в Киеве. Там он «организовывал вечеринки», а позднее переехал в Челябинскую область и в октябре 2024 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Миассе, планируя заниматься грузоперевозками.

Baza сообщила, что в декабре 2024 года Тимофеев приобрел несколько автомобилей, с помощью которых якобы и были организованы атаки на военные аэродромы 1 июня.

По данным Mash, Тимофеев получил российский паспорт в Ростовской области. В 2021 году он, предположительно, работал в ООО «АРС Групп», выпускающем электротехническое оборудование и имеющем производство в том числе на Урале.

SHOT и Mash утверждают, что Тимофеев был сторонником Евромайдана и публиковал посты в его поддержку в соцсетях.

Канал Ural Mash утверждает, что Тимофеев сменил отчество и что его отец является гендиректором ООО «ОФКОР», которое зарегистрировано в Миассе и производит хлеб. Мужчина подтвердил каналу, что Артем его сын, и заявил, что грузовиками и перевозками они не занимаются.

После атаки 1 июня СМИ сообщили, что в Челябинске, где якобы загрузили фуры дронами, силовики провели обыски и задержали арендаторов склада, на котором могли храниться контейнеры с FPV-дронами.

Контрабанда СБУ и ИИ на основе данных из Полтавского музея

Сообщения о фурах в Мурманской и Иркутской областях, из которых начали вылетать дроны, появились в СМИ днем 1 июня. Вечером Минобороны заявило, что украинские власти совершили террористические атаки с применением FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», — говорится в сообщении.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил 2 июня, что в результате атак якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. В сообщении СБУ говорилось, что она провела «беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России», и что руководитель спецслужбы возглавлял рабочую команду, которая готовила операцию более полутора лет.

Телеграм-канал «Война с фейками» пишет, что украинские официальные лица «значительно завысили эффект» от атаки 1 июня.

«Кадры с самих дронов, опубликованные украинскими каналами и спутниковые снимки показывают повреждения 13 самолетов, один из которых — транспортный Ан-12. <…> Оценка российских каналов не сильно отличается — от восьми до девяти пострадавших самолетов», — говорится в публикации.

Представители украинской разведки сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT), что СБУ контрабандой ввезла в Россию «десятки небольших квадрокоптеров», а затем таким же образом — деревянные контейнеры, которые использовались для сокрытия дронов перед атаками. «Когда пришло время нанести удар, контейнеры были помещены в грузовики, а крышки контейнеров открывались дистанционно», — говорится в статье WSJ. «В воскресенье крышки были удаленно открыты, и беспилотники были запущены в сторону российских военных аэродромов», — пишет FT.

Англоязычное издание Kyiv Post написало со ссылкой на украинский новостной сайт «Антикор», что в рамках подготовки операции, получившей название «Паутина», сотрудники Главного управления разведки (ГУР) страны «сделали сотни снимков российских стратегических бомбардировщиков, хранящихся в Полтавском музее дальней и стратегической авиации, со всех мыслимых ракурсов». Эти данные затем якобы использовались для определения наиболее уязвимых зон бомбардировщиков, и это якобы позволило задать алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы FPV-дроны могли самостоятельно распознавать и поражать цели.

«Война с фейками», комментируя эту информацию, пишет, что опубликованные украинской стороной кадры показывают, что ИИ для атак не применялся, поскольку поведение дронов в воздухе указывает на ручное управление — операторы делали облеты для визуального контроля и выбирали точки для ударов.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев расценил атаки с фурами и дронами, в том числе в Сибири, как «провал всех наших спецслужб». Он заявил, что спецслужбы должны выяснить, как фура, где были дроны, смогла доехать до места своего назначения в Иркутской области, «провести разбирательство со всех сторон, сделать выводы».

Автор телеграм-канала «Рамзай» военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя атаку, заявил, что спустя три с лишним года после начала военной операции на Украине российские аэродромы, в большинстве своем, «все так же не имеют защищенных капониров и бетонных укрытий для авиатехники, ПВО большинства аэродромов, удаленных от зоны СВО, имеет примитивный характер и не соответствует современному уровню угроз».