Атаки беспилотников на Иркутскую область с использованием фуры — это «провал всех наших спецслужб». Об этом «Чите.Ру» заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Это провал в охране аэродрома, а самое главное — провал всех наших спецслужб, которые допустили, чтобы эта фура туда доехала», — подчеркнул он.

По его мнению, аналогичная ситуация была, когда «когда на Курск хохлы пошли: дороги пустые, можно ехать кому угодно и везти что угодно». Гурулев предположил, что атака в Иркутской области стала возможной из-за того, что «по всей стране всех гаишников сократили, посты ДПС убрали, и все радостно смотрят на камеры».

«Сегодня кто-то должен башкой ответить за то, что случилось на аэродроме. Для нас сейчас потеря каждого стратегического объекта критически важна, а атакована именно стратегическая авиация, вот в чем основная проблема. Нужно бошки сносить за такие вещи», — подчеркнул депутат.

Гурулев заявил, что спецслужбы должны выяснить, как фура, где были дроны, смогла доехать до места своего назначения в Иркутской области, «провести разбирательство со всех сторон, сделать выводы».

В своем телеграм-канале депутат, комментируя теракты в Брянской и Курской областях, отметил, что «никто не должен иметь возможности свободно заходить на нашу территорию, закладывать взрывчатку и исчезать».

«Не надо думать, что это отдельные инциденты. Это система. <…> Исправлять это придется не словами, а делом. Без громких лозунгов, без иллюзий. Просто — надежно, по-армейски. <…> Но сегодня — вот такой день, когда снова прояснилась истина — пока мы жалеем врага, враг нас не жалеет совсем», — добавил он.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что впервые с начала СВО атаке дронов подверглась Сибирь, в частности город Усолье-Сибирское. Он рассказал, что БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний, а дроны находились в фуре. Также Кобзев сообщил, что в Усольском районе был введен режим повышенной готовности.

1 июня похожим образом, отмечает Baza, был атакован Оленегорск в Мурманской области (власти эту информацию не подтверждали).

«Предварительно, беспилотники, атаковавшие Усолье-Сибирское и Оленегорск, были спрятаны в кузове фур — они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте. При этом дальнобойщики могли не знать, какой груз они перевозят», — сообщил телеграм-канал.

Как пишет BBC со ссылкой на источники, спецоперация получила название «Паутина», которой руководил глава СБУ Василий Малюк. По данным украинских СМИ, в ходе операции дроны должны были атаковать несколько военных аэродромов: в Иркутской, Мурманской, Амурской, Ивановской и Рязанской областях. По предварительной информации, одна из фур, предположительно перевозившая дроны, взорвалась в Амурской области, не доехав до пункта назначения.

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что 1 июня на трассе «Чита — Хабаровск», в районе Серышево, загорелся прицеп грузовика. Пожар удалось потушить, но водитель получил травмы. На месте происшествия сейчас работают правоохранители и экстренные службы.

«Ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — добавил он.

В Минобороны России сообщили, что в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, но в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «несколько единиц авиационной техники». Погибших среди военнослужащих и гражданского персонала нет, заверили в ведомстве, а «некоторые участники терактов задержаны».