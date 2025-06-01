Грузовик, предположительно, перевозивший БПЛА-камикадзе, взорвался на трассе Чита — Хабаровск, не доехав до пункта назначения в Амурской области, водитель погиб, сообщает Baza. Телеграм-канал отмечает, что дроны были похожи на те, которые были использованы для атаки в Иркутской и Мурманской областях.

Baza сообщает, что контейнер загорелся на 1429-м километре трассы Чита — Хабаровск. 62-летний водитель фуры, по предварительным данным, вышел, чтобы выяснить причину пожара. В этот момент прогремел взрыв, и мужчина погиб, утверждает телеграм-канал.

«Взорвавшийся контейнер очень похож на те, которые СБУ использовали для атаки в Мурманской и Иркутской области. Также, судя по фото из украинских СМИ, военный аэродром в Амурской области был среди целей СБУ», — говорится в посте.

Ранее «Амурская правда» сообщила, что возле поселка Серышево в Приамурье загорелась фура (в Серышевском районе находится военный аэродром «Украинка» — прим. RTVI).

«Что перевозила фура, неизвестно, но при разгрузке в полуприцепе произошел хлопок, и части авто разлетелись по обеим сторонам и дальше по проезжей части. Дым от пожара видно за несколько километров до самого места происшествия», — говорилось в публикации.

О том, что взорвавшая фура перевозила дроны, также сообщает и военный блогер Кирилл Федоров. По его словам, она загорелась неподалеку от авиабазы «Украинка», а перед взрывом в контейнер, где находились дроны, зашел человек, который, судя по всему, погиб.

Кроме того, после крушения поездов в Курской и Брянской областях, а также атак дронов в Мурманской и Иркутской областях, власти Тульской, Липецкой, Бурятии и Тувы решили усилить меры безопасности.

Так, глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства, а также министерству региональной безопасности совместно с РЖД, УМВД России по Тульской области и Росгвардией провести обследование мостов и путепроводов.

Ведомства также должны проверить системы видеонаблюдения на этих объектах и повысить уровень безопасности на автовокзалах, автостанциях, в местах массового скопления людей и на объектах, имеющих важное экономическое, ресурсное и инфраструктурное значение.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что «опасность сегодня пришла и на сибирскую землю»: «Вражеские дроны, ранее прилетавшие в южные и центральные регионы России, впервые атаковали объекты в Иркутской области».

Он отметил, что меры безопасности были усилены в Иркутской области и Бурятии, также «все необходимые распоряжения получили и силовые службы Тувы».

«В связи с терактами в регионах России все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности», — сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Он попросил жителей региона «с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие».

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем телеграм-канале, что после атаки БПЛА в Усольском районе Иркутской области в республике усилили меры безопасности на стратегических объектах.

Сегодня беспилотники ударили по Иркутской, Мурманской и Рязанской областям. Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что дроны вылетали из фуры.

По данным украинских СМИ, эти атаки были частью операции «Паутина», которую долго разрабатывала Служба безопасности Украины. По неподтвержденной информации, дроны сначала доставлялись в контейнерах в определенные точки в контейнерах, где их дистанционно запускали. Целью атак, предположительно, были военные аэродромы. В Минобороны России эту информацию пока не прокомментировали.

Ночью в Брянской области рухнул мост, по которому шел поезд. Погибли семь человек, более 70 получили травмы, в том числе несколько детей. Позже в Курской области обрушился еще один мост, по которому двигался тепловоз. Пострадали машинист и два его помощника. Утром 1 июня на другом участке в Брянской области нашли повреждение пути.