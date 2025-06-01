1 июня после терактов на железной дороге в Курской и Брянской областях FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской и Иркутской областях, причем были выпущены из кузова фур прямо на месте событий. Это первый случай, когда украинские БПЛА «добрались» до Сибири. Что думают о происходящем военкоры — в материале RTVI.

Военкор Александр Коц («Kotsnews») считает, что использование украинских FPV-дронов по «нашим глубоким тылам» было лишь вопросом времени.

«Разновидность примененной технологии еще предстоит выяснить. Но мы снова возвращаемся к вопросу защиты стратегических объектов, укрытий для самолетов, каркасных куполов и т.д. и т.п. <…> Надо снимать плащ последнего рыцаря планеты и лупить наотмашь, невзирая на последствия», — пишет он в своем телеграм-канале.

Такое же мнение высказывает «Военный осведомитель», напоминая, что «удары малых дронов по российской дальней авиации уже наносились».

«Доставка противником необходимого количества FPV-дронов к российским авиабазам и решение вопросы с их управлением была лишь вопросом времени», — пишет канал.

Военный волонтер Алексей Живов отмечает, что это было первое в истории роевое применение дронов с удаленным управлением. По его словам, «случился “Русский Перл-Харбор”, и от того, как мы ответим на него, зависит будущее нашей страны и цивилизации».

«Пожалуй, стоит прямо сейчас поднять весь личный состав всех силовых структур и изучить все фуры в стране», — предлагает он.

В украинских пабликах пишут, что это была операция под названием «Паутина», которая готовилась на протяжении полутора лет, и все участники запуска дронов уже покинули Россию. Автор канала «Воевода вещает» задается вопросом, «как они [украинцы] это все провернули без огромного количества помощников тут».

«Остаются спящие ячейки, что долго сидели тише воды, выжидая момент. Либо использование третьих лиц, которые были и не в курсе. <…> Это не трехдневный бред на коленке, а холодный, выточенный план действий», — предлагает варианты канал Helicopterpilot.

«Военная хроника» предполагает, что FPV-дроны управлялись по спутниковому каналу с неким ретранслятором. «Несмотря на то, что на территории РФ Starlink вроде как не работает, над Мурманской областью проходит одна из наиболее активных космических трасс. Прямо сейчас на высоте в 580 км над регионом летает около 10 спутников», — пишет канал.

Телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» напоминает, что «фуры смерти» для подвоза БПЛА уже использовались на Ближнем Востоке. По его оценке, сегодня — «переломный день для всей старой системы спец-военного управления в России».

«Непонятно, почему совершенно не были готовы к такой атаке службы, охраняющие стратегическую авиацию страны — ни контрразведка, ни полиция, ни охрана на самих аэродромах (РЭБ, сети, стрелки, ПВО)», — возмущается автор канала.

Борис Рожин в своем телеграм-канале «Colonelcassad» тоже констатирует, что «ничего нового противник не придумал», поскольку такие методы атаки известны еще с 2010-х годов.

«Просто по ряду причин к подобного рода атакам соответствующие структуры оказались не готовы. Ну вот теперь познакомились примерно в том же стиле, как дроны стали для многих открытием в 2022-м году, хотя для тех, кто следил за войнами в Сирии, Ираке и Йемене, беспилотная революция была очевидна задолго до», — рассуждает автор канала.

Авторы канала «МИГ России» соглашаются, что, «по крайней мере, репутационно сегодня, наверное, худший день с трагической осени 2022 года».

Автор канала «Русский инженер» пишет, что FPV-дроны «реально собрать внутри страны», после чего «диверсионная группа может их применить как угодно». По его мнению, уменьшить ущерб от атак могли присутствовавшие на местах гаишники, которые видели вылетавшие из фур БПЛА, но не стреляли ни в них, ни в сами грузовики.

«Сработка хотя бы одного коптера внутри фуры не позволила бы вылететь остальным», — убежден автор канала. При этом «Канал визионера» публикует видео, свидетельствующее о том, что очевидцы из числа водителей других грузовиков своими силами пытались остановить вылет беспилотников из кузова.

Многие военкоры ставят вопрос о том, какие выводы должны быть сделаны из сегодняшних событий и какие меры приняты. Канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, называет серию атак «самым что ни на есть цугцвангом для российского руководства, как бы это неприятно не звучало».

По оценке авторов канала, украинские силы «бьют туда, где узко и есть проблемы, которые объективно решить и возможность, и время было», поэтому возникает вопрос о готовности российской стороны к противостоянию такого уровня.

«Это всё выглядит как мультидоменная операция по лучшим методичкам Североатлантического альянса, то одним из элементов этой операции является дискредитация военно-политического руководства страны и стрессирования населения. И если противник понимает, куда нужно давить, то ядерная эскалация — это то, на что противник рассчитывает», — считает «Рыбарь».

Канал предлагает «обратить внимание» на разработанную еще в августе 2024 года операцию «Большой Прометей», целью которой является полная изоляция и отключение Киева как центра управления войсками и финансовыми ресурсами. «Имеющимися силами и средствами без ядерной эскалации это сделать можно», — убежден «Рыбарь».

Алексей Живов считает, что сейчас надо ставить вопрос о введении «института личной ответственности» и «наказании всех причастных по цепочке». Кроме того, он предлагает руководству страны задуматься о том, «почему же мы сами не могли реализовать дистанционное управление дронами, когда еще два месяца назад были продемонстрированы подобные возможности».

Телеграм-канал «Белорусский силовик» предлагает в качестве «работы над ошибками» создать мобильные группы ПВО как минимум на самых важных объектах и создавать агентуру по примеру того, как ее использует ГРУ.

Ведущий «Радио КП» Иван Панкин заявляет, что российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины не оправдали себя, потому что надо было «класть энергетику целиком или не тратить ракеты попусту». Он пишет, что создание буферной зоны в нынешней ситуации может рассматриваться только как «промежуточная задача», а главной целью должно стать «уничтожение верхушки врага».

«Демонстративный ответ всё-таки будет, как мне видится. Иначе потом нашим официальным лицам от депутатов до министров слово “Орешник” можно уже даже не упоминать, даже в контексте рассказа про посадку деревьев в новом городском саду», — иронизирует Панкин.

Политолог Марат Баширов («Политджойстик») призывает «снять флажок на ограничения» и «начинать отправлять лидеров украинских террористов в Ад», потому что «ничего иного там не испугаются и ничего другого не поймут».

Даниил Безсонов («Неофициальный Безсонов»), наоборот, призывает «не унывать и работать дальше», осознав, что «никакое расстояние от линии фронта не гарантирует безопасность, и это касается не только возможностей информационных технологий».

«За время СВО бывали ситуации пострашнее. Ну и, может быть, после сегодняшних трагедий мостов через Днепр станет меньше, как и клоунов, принимающих военно-политические решения на Украине», — выражает надежду военкор.

Автор канала «Война История Оружие» Кирилл Федоров считает, что лицам, принимающим решения, «более чем важно начать решать проблемы, а не делать вид, что ничего не происходит», поскольку в противном случае могут последовать еще более циничные атаки — на гражданскую авиацию. «А могут и самолёты депутатов да сенаторов атаковать», — допустил блогер.