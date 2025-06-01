Крушение поездов в Брянской и Курской областях произошли из-за подрывов мостов, сообщили в Следственном комитете России. Эти инциденты квалифицированы как теракт, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 31 мая в 22:50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области «в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд».

Точное количество пострадавших и погибших в регионе СК не приводит. Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в общей сложности погибли семь человек. По последним данным, пострадал 71 человек, в том числе четверо детей.

UPD: Губернатор Брянской области сообщил, что 2, 3 и 4 июня в регионе объявлены днями траура в связи с крушением поезда в Выгоничском районе.

В Минздраве России сообщили, что трое пострадавших в Брянской области, включая младенца, находятся в тяжелом состоянии. 39 человек, среди которых четверо детей, продолжают лечение в стационаре.

Депздрав Москвы сообщил, что в столицу доставят четверых детей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области. Самому младшему из них всего пять месяцев. Среди них семилетний мальчик с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча, а также четырехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой.

В РЖД выразили соболезнования семьям погибших в Брянской области и пообещали выплатить им по 2,2 млн рублей. Компания также пообещала предоставить пострадавшим бесплатное лечение и реабилитацию в своих медицинских учреждениях.

На месте обрушения моста в Брянской области проводят восстановительные работы, задействовано почти 200 железнодорожников, 3 восстановительных поезда, добавили в РЖД.

В СК также заявили, что в Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи «произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу».

При этом в пресс-службе рассказали, что в результате инцидента пострадали машинист и два его помощника. Врио главы Курской области Александр Хинштейн и в РЖД сообщали лишь об одном пострадавшем.

RT со ссылкой на источник пишет, что у машиниста тепловоза, потерпевшего крушение в Курской области, рваная травма ноги, вторая сломана. Один его помощник получил ушиб плеча и бедер, второй — менее значительные травмы, все доставлены в больницу.