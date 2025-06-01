В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул пролет автомобильного моста над железнодорожными путями, где как раз проходил пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали более 70. Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв. Кто и как отреагировал на случившееся в России — в материале RTVI.

ЧП в Брянской области подтверждает террористическую сущность украинской власти, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале:

«Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ — буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал случившееся «страшной трагедией» и выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления и возвращения домой.

«Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелёгкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что виновные в подрыве моста понесут наказание за содеянное. «Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Уверен, они поплатятся», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал подрыв моста и крушение поезда актом террора, направленным против семей с детьми:

«Очевидно, что этот акт террора не случайно сделан накануне Дня защиты детей. Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались… Ехали к родственникам, ехали в свои первые путешествия» , — написал Развожаев в Telegram.

Неслучайным выбор даты для подрыва счел и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди. Еще и накануне такого светлого праздника — Дня защиты детей», — поделился он мнением в своем телеграм-канале.

Представляющий Брянскую область в Совете федерации сенатор Вадим Деньгин назвал случившееся «трагедией, которая стала болью всей России», а член думской фракции «Новые люди» Владимир Плякин — «чудовищным бесчеловечным преступлением». По его словам, «в день, когда весь мир должен был говорить о счастье, безопасности и будущем детей, злоумышленники принесли смерть, боль и горе невинным людям».

Депутат Госдумы выразил уверенность в том, что организаторы и исполнители подрыва будут выявлены и сурово наказаны. «А тем, кто стоит за этим: ваши действия не приближают никакой “мир”. Они лишь укрепляют решимость всей России бороться с подобными преступлениями до их полного искоренения», — подытожил он.