В результате подрыва автомобильного моста, из-за которого произошел сход поезда в Брянской области, семь человек погибли, 66 пострадали, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что госпитализированы 47 пассажиров, включая троих детей, а трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

В эфире «России 24» Богомаз уточнил, что в тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребенок, которого отправят в Москву на лечение.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров. Семь человек погибли», — сообщил глава Брянской области.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе мост обрушился на поезд «Климов — Москва», в нем находились 388 пассажиров. Локомотив и вагоны получили повреждения, несколько вагонов сошли с рельсов.

Среди пострадавших оказался водитель компании «Мираторг», который перевозил продукцию на грузовом автомобиле.

Одна из пассажирок поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, рассказала РЕН ТВ, что первый вагон «улетел просто напрочь, а второй вагон перевернулся».

«Третий вагон — тоже столкновение, наш — четвертый. До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Ребята, конечно, которые эти машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — рассказала пассажирка.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что сход поезда произошел из-за обрушения автомобильного моста, создан оперштаб, которым руководит глава РЖД Олег Белозеров.

Изначально в МЖД сообщили, что обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», но позже эта формулировка исчезла.

Кроме того, для координации действий с РЖД и МЧС на базе Минтранса был создан еще один оперштаб.

Пассажиров эвакуировали на станцию Выгоничи, а затем перевезли на вокзал Брянск-Орловский. Там их посадили в резервный поезд, следующий в Москву, сообщили в МЖД.

В РЖД пообещали пассажирам поезда, который сошел с рельсов, возместить полную стоимость проезда и начислить 20 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус». Также компания напомнила, что пассажиры могут получить выплаты от страховой компании АО «СОГАЗ».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку, а также контролирует ход восстановительных работ. На месте крушения поезда работают 180 специалистов и 60 единиц техники.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Брянской области Петр Фирсенков заявил, что к ликвидации последствий обрушения моста привлекаются два восстановительных поезда и две единицы инженерной техники.

По данным телеграм-канала Baza, ЧП произошло из-за подрыва опоры автомобильного моста, по которому в этот момент проезжала фура «Мираторга». Под мостом в это время проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», в итоге он сошел с рельсов. В числе погибших, по данным телеграм-канала, оказались машинист и его помощник.

Baza пишет, что к подрыву моста может быть причастна украинская ДРГ (официально эта информация не подтверждалась), о которой 21 мая сообщили несколько телеграм-каналов. По их данным, группа украинских диверсантов (примерно 7-8 человек) была обнаружена и блокирована в Выгоничском районе Брянской области.

Богомаз, комментируя это, заявил, что «вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной».

«Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации. Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — написал он.