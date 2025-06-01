Грузовой локомотив сошел с рельсов на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области из-за обрушения моста, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Он отметил, что пострадал машинист.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — рассказал Хинштейн.

По информации врио главы Курской области, во время движения поезда мост обрушился, часть состава рухнула на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. После этого тепловоз загорелся, но огонь быстро потушили.

Причина обрушения моста будет установлена, пообещал Хинштейн, отметив, что на месте ЧП работают все оперативные службы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

Baza пишет, что, вероятно, мост в Курской области был подорван.

«По предварительным данным, одна из опор железнодорожного моста была повреждена взрывом сегодня в 02:30 ночи. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу, начался пожар на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили через несколько часов», — говорится в посте.

Незадолго до этого ЧП в Брянской области на пассажирский поезд рухнул автомобильный мост. В результате погибли семь человек, почти 70 пострадало. Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв одной из опор.

В РЖД сообщили, что на однопутном участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области тепловоз и три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов из-за обрушения моста.

«В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено. В результате инцидента травму ноги получил машинист локомотива. Больше никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что на месте проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в которых задействованы два восстановительных поезда.