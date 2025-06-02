В Челябинске силовики задержали арендаторов склада, на котором могли храниться контейнеры с FPV-дронами, атаковавшие российские авиабазы. Об этом сообщают URA.RU, а также телеграм-каналы Mash и Baza со ссылкой на источники.

Днем 1 июня украинское издание «Бабель» опубликовало снимки со склада, на которых видны контейнеры с FPV-дронами. В публикации утверждается, что ВСУ провели спецоперацию «Паутина», подготовка к которой шла более полутора лет.

Телеграм-канал «Война с фейками» утверждает, что опубликованные в украинских СМИ фотографии были сделаны на складе, расположенном в нескольких километрах от центра Челябинска. По данным канала, на это указывают форма окон, занавес дверей, кран-балка и несущие конструкции. Помещение с идентичным интерьером ранее сдавалось в аренду за 350 тыс. рублей в месяц, указывает «Война с фейками».

Портал 74.ru уточнил, что склад расположен в промзоне на Свердловском тракте и находится в 5 км от центра Челябинска. Как утверждает Mash, по предварительным данным, помещение сняли диверсанты, чтобы собирать контейнеры с дронами.

Сейчас агентство недвижимости, которое помогало со сдачей склада, заблокировало страницу с арендой коммерческих площадей. В самом помещении пусто — эксперты взяли пробы грунта на предмет взрывчатых веществ. Арендаторы и арендодатели склада задержаны, пишет Baza.

Собеседник URA.RU не исключает, что использованные в украинских СМИ фото могли быть взяты из интернета. 74.ru также пишет, что опубликованные снимки склада в Челябинске могут быть попыткой Киева пустить силовиков по ложному следу. В настоящее время правоохранители в том числе проверяют, не фейк ли это, указывает издание.

Вечером 1 июня Минобороны России сообщило, что аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке украинских дронов. Их запустили «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов». Согласно сообщению ведомства, в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, а в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники».

Все возгорания, возникшие в результате атаки украинских дронов, были устранены, а погибших среди военнослужащих и гражданского персонала нет, отчиталось Минобороны. Некоторые участники произошедшего задержаны, добавили в ведомстве.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны атаковали военную часть в поселке Средний, а сами БПЛА находились в фуре. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что произошедшее — «провал всех наших спецслужб».