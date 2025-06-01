1 июня на российские авиабазы была совершена масштабная атака с применением FPV-дронов, спрятанных в фурах. Минобороны РФ признало, что на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях беспилотники спровоцировали возгорание самолетов. Служба безопасности Украины заявила, что это была операция «Паутина», которая готовилась 1,5 года под личным контролем главы государства Владимира Зеленского. Что о случившемся пишут зарубежные СМИ — в материале RTVI.

Reuters называет сегодняшнюю атаку одной из крупнейших за все время с начала российской военной операции на Украине.

«Нападение произошло в тот же день, когда Зеленский заявил, что в понедельник Украина направит делегацию в Стамбул для нового раунда прямых мирных переговоров с Россией», — отмечает Associated Press.

«Если масштаб ущерба подтвердится, эта атака станет самым разрушительным ударом беспилотников Украины на сегодняшний день на фоне эскалации трансграничных вторжений перед новым раундом прямых переговоров в Стамбуле в понедельник», — пишет британская The Guardian.

Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника утверждает, что президент США Дональд Трамп не был осведомлен о планировании операции по атаке беспилотников на российские авиабазы. Эту информацию изданию также подтвердили в Вашингтоне.

«Пока Россия не дала понять, могут ли атаки повлиять на переговоры», — констатирует Bloomberg.

В США задумались об угрозе подобных налетов на их собственные авиабазы. «Драматический характер атаки, которая, по-видимому, застала российские власти врасплох, вызвал опасения, что американские самолеты могут подвергаться такому же риску ударов беспилотников», — пишет The New York Post.

Газета цитирует военного обозревателя Тайлера Рогуэя, который утверждает, что предупреждал о риске подобных атак еще более 10 лет назад. «Это может произойти в США завтра. Это было поворотным событием. Военное и политическое руководство США больше не может жить в частичном отрицании этой угрозы. Наши самые ценные самолеты — это легкие мишени», — утверждает эксперт.

Источник Sky News заявил, что ущерб от украинской атаки якобы превысил 2 млрд долларов.

The New York Times отмечает, что в преддверии второго раунда переговоров стороны обменялись серьезными ударами: «Атаки украинских беспилотников на российские аэродромы произошли, когда Киев сам получил сокрушительный удар в воскресенье, когда Россия нанесла удар по украинской военной учебной базе. Насилие этого дня показало, что боевые действия между двумя противниками только усиливаются, хотя ожидается, что в понедельник в Стамбуле они сядут за очередной раунд переговоров о прекращении огня».

«Когда обе стороны садятся за стол переговоров, они пытаются снизить агрессивность на поле боя в знак доброй воли. Это в теории, поскольку на практике начало переговоров между Россией и Украиной, спонсируемых правительством США, не остановило взаимные атаки. На самом деле, за последние недели удары усилились по обе стороны границы», — пишет испанское издание 20minutos.