Операцию «Паутина» по атаке БПЛА на российские военные объекты, готовили полтора года под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Би-би-си» заявил источник в украинской Службе безопасности (СБУ). Президент США Дональд Трамп не знал об операции, сообщил изданию Axios некий чиновник из Киева.

«Украина не предупреждала администрацию Трампа о нападении заранее», — пишет американская интернет-газета. При этом в более ранней версии статьи утверждалось, что американский лидер был в курсе планов Киева.

По словам собеседника «Би-би-си», непосредственно планированием и реализацией атак, которые были совершены 1 июня в Мурманской и Иркутской областях, занимались глава СБУ Василий Малюк и его подчиненные, а участники этой «исторической спецоперации» якобы выехали обратно на Украину задолго до ее начала.

Источник утверждает, что сначала в Россию были переправлены готовые FPV-дроны, а на следующем этапе — «мобильные деревянные домики». Уже на российской территории эти домики разместили на грузовых автомобилях, а под их крышами спрятали беспилотники. Деревянные конструкции были спроектированы таким образом, чтобы их верхняя часть открывалась дистанционно.

Сам Василий Малюк опубликовал в соцсетях фотографию с якобы схемой сегодняшней атаки, на которой в качестве целей указаны пять российских баз стратегической и транспортной авиации:

«Белая» (Иркутская область)

«Оленья» (Мурманская область)

«Украинка» (Амурская область)

«Дягилево» (Рязанская область)

«Иваново» (Ивановская область)

Глава Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что атаке дронов подверглась военная часть в поселке Средний. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не уточнил, какой именно объект подвергся атаке БПЛА. Местные жители рассказали журналистам, что дроны вылетели из фуры, припаркованной возле автозаправки на въезде в поселок Высокое под Оленегорском.

Информацию о том, что для перевозки и запуска дронов использовались фуры, подтвердило и российское министерство обороны. В его сообщении говорится, что «киевский режим» подготовил атаки на аэродромы в пяти регионах. В Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, но в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники», уточнили в ведомстве.

Судя по видео, опубликованным в соцсетях, одну из фур с дронами в Иркутской области заблокировали «неравнодушные водители»: они подбирали на дороге камни покрупнее и швыряли их в люк на крыше кузова, под которым находился «домик» с БПЛА. По неподтвержденным данным, в результате произошла детонация, и фура сгорела.

Военкоры подчеркнули, что на видео также попали гаишники, которые держались в стороне и ничего не предпринимали. В частности, автор телеграм-канала «Русский инженер» написал, что сотрудники правоохранительных органов могли бы уменьшить ущерб от атак, если бы воспользовались оружием для стрельбы по дронам и фуре.

На другом видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza, запечатлен взрыв фуры на трассе Чита — Хабаровск. По данным приславшего ролик, грузовик перевозил дроны для атаки на авиабазу в Амурской области, но из-за преждевременной детонации загорелся, а пожилой водитель погиб.

Военный волонтер Алексей Живов отметил, что это было первое в истории роевое применение дронов с удаленным управлением. При этом телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» напоминает, что «фуры смерти» для подвоза БПЛА к месту атаки уже использовались на Ближнем Востоке. Борис Рожин (Colonelcassad) тоже пишет, что такие методы атаки известны еще с 2010-х годов, поэтому «соответствующие структуры» должны были к ним подготовиться.