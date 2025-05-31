Президент США Дональд Трамп может «бросить» Украину и поэтому Европе нужно взаимодействовать с Киевом без оглядки на Вашингтон. К такому мнению, как пишет Thе Telegraph, пришли британские и французские чиновники, которые разрабатывают план размещения миротворцев на украинской территории.

По данным издания, на встрече в Гааге представители МИД Великобритании и Франции пришли к выводу, что нужно «быть реалистами» и допустить, что Трамп может «выполнить свою угрозу и отказаться от роли посредника, не сумев усадить [президента России] Владимира Путина за стол переговоров».

«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на нашей стороне [в вопросе текущей поддержки Киева]», — заявил The Telegraph один из чиновников, описывая «тяжелую атмосферу на встрече в Гааге».

Собеседник издания рассказал, что на мероприятии обсуждалось, как Европа продолжит помогать Украине, если США будут оказывать Киеву ограниченную поддержку, например, передавая разведданные.

«Мы также согласились с необходимостью усиления экономического давления на Россию», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон создали «коалицию желающих» — альянс европейских стран, которые готовы отправить своих солдат на Украину в качестве миротворцев в случае достижения мирного договора между Москвой и Киевом.

В статье отмечается, что хотя поддержку украинской стороне выразило более 30 стран, лишь немногие из них публично выразили готовность отправить военных.

Альянс, по данным издания, может продолжить свою поддержку Украины по просьбе украинских чиновников, которые «опасаются, что в противном случае лидер США прекратит поставки оружия и обмен разведданными».

Несмотря на то, что после возвращения Трампа на пост президента США Белый дом отказывается от поставок оружия ВСУ, Вашингтон продолжает передавать Киеву технику, отправка которой была согласована еще при Джозефе Байдене.

США также одобрили продажу Украине запасных частей для истребителей F-16 и разрешили европейским странам поставлять оборудование американского производства.

В начале мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. На ней был согласован обмен пленными в формате «1000» на «1000».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Турции.

Украинская сторона заявила, что передала Москве свой вариант меморандума о прекращении огня, добавив, что ждет от российской стороны аналогичного документа. Россия сообщила, что обсудят условия прекращения огня только в Стамбуле.