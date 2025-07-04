Президент США Дональд Трамп выразил недовольство разговором с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По словам Трампа, он не добился в беседе «никакого прогресса» по вопросу завершения конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам.

«Я вообще не добился с ним [Путиным] сегодня никакого прогресса», — сказал Трамп.

Он отметил, что «очень разочарован» разговором, и выразил мнение, что Путин «не готов» завершать конфликт на Украине.

«Я очень разочарован разговором, который у меня был с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не готов. Я не думаю, что он готов. И это очень разочаровывает. Не думаю, что он собирается останавливаться, и это плохо. <…>», — сказал Трамп.

Он в очередной раз назвал конфликт на Украине наследием своего предшественника Джо Байдена, добавив, что ему самому пришлось «слишком глубоко в это погрузиться».

«Разговором я остался недоволен», — заключил Трамп.

Он добавил, что намерен также поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Reuters, попытки Вашингтона завершить конфликт на Украине дипломатическим путем «в значительной степени зашли в тупик», и Трамп столкнулся с растущими призывами — в том числе со стороны некоторых республиканцев — усилить давление на Путина, чтобы тот «начал серьезные переговоры».

В Кремле «очень внимательно» относятся ко всем заявлениям президента США, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операций и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу СВО», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России проинформировал Трампа, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

В Госдуме разочарование Трампа объяснили тем, что он хочет войти в историю как миротворец, но к вопросу надо подходить «более глобально».

«Желание Трампа понятно. Он хотел бы, чтобы США были победителями всех мировых войн, хочет войти в историю как тот, кто завершил многие конфликты. И это можно приветствовать, только подходить к вопросу стоит более глобально. Не все здесь зависит от нас», — сказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что в России «вообще бы предпочли, чтоб этот конфликт никогда не произошел», но теперь задача не только в его окончании, «но и в том, чтобы он не возобновился в будущем».

Политолог Сергей Марков расценил слова Трампа как «успокоение» для российской военно-патриотической общественности, которая опасается, что «российские прозападные либералы и крупные бизнесмены могут уговорить Путина пойти на уступки Западу по Украине в обмен на снятие санкций».

«Трамп успокоил российских провоенных людей: компромисса не будет, Путин отказался», — пишет Марков в своем телеграм-канале.

Россия и Запад занимают разные позиции по вопросу урегулирования на Украине, поэтому в переговорах и нет прогресса, пояснил «Газете.Ru» политолог Дмитрий Солонников. Россия настаивает на демилитаризации, денацификации и выводе войск ВСУ из Донбасса. Западные страны в свою очередь требуют скорейшего прекращения огня по линии боевого соприкосновения без предварительных условий.

«Поэтому, какой прогресс? Никакого прогресса, все правильно. То есть Трамп это фиксирует, и все», — подытожил Солонников.

О чем говорили Путин и Трамп

Президенты России и США 3 июля общались по телефону в шестой раз с момента вступления Трампа в должность. Беседа состоялась через два дня после того, как Вашингтон приостановил поставки некоторых видов оружия на Украину, объяснив это поставить интересы США на первое место.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что приостановка части военной помощи Киеву в разговоре двух лидеров не обсуждалась. Трамп пояснил журналистам, что поставка оружия на Украину не прекратилась полностью, но «мы должны убедиться, что у нас его достаточно для себя».

Общение двух лидеров длилось почти час. Ушаков отметил, что разговор «шел на одной волне», был «откровенным, деловым и конкретным». По словам помощника Путина, Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении огня. Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва продолжит искать переговорное решение.

Путин также заявил, что Россия не отступится от выполнения целей военной операции, то есть «устранения <…> первопричин, приведших к <…> нынешней острой конфронтации».