США продолжат помогать Украине, которой нужны средства противовоздушной обороны. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета Air Force One. Он также в очередной раз выразил недовольство российским президентом Владимиром Путиным, но похвалил его за борьбу с санкциями и назвал профессионалом.

Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля, назвав его хорошим и «стратегически важным». Он заявил, что США «помогали и продолжат помогать» Киеву в области вооружений.

«Это довольно сложная ситуация. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.

Он напомнил о своем разговоре с президентом России и повторил, что остался им «очень недоволен», поскольку Путин, по его мнению, «хочет идти до конца» в конфликте. «Это нехорошо, я был недоволен этим», — сказал Трамп.

Он не стал говорить прямо о возможной поставке Украине противоракетных комплексов Patriot, но отметил, что такие средства нужны Киеву «для защиты».

«Я не хочу, чтобы людей убивали. Они [Patriot] понадобятся им для защиты. Они удивительно эффективны. <…> Так что им [Украине] что-то понадобится, потому что они подвергаются довольно серьезным ударам», — заявил президент США.

Он повторил, что пытается урегулировать конфликт, который назвал делом своего предшественника Джо Байдена.

«Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Да, я бы хотел, чтобы это произошло», — отметил глава Белого дома.

Трамп не согласился с предположением одного из репортеров, что президент России «насмехается» над американским коллегой, отказываясь от прекращения огня.

«Нет, я так не думаю. Я думаю, он обеспокоен санкциями. Я действительно думаю, что он очень обеспокоен санкциями», — сказал Трамп.

Он напомнил, что сенат при необходимости может ввести «очень серьезные» ограничения против России, и Путин «понимает, что они могут последовать». Отвечая одному из журналистов, угрожал ли он российскому президенту санкциями, Трамп ответил, что лидеры двух стран «много говорят» об этом. При этом он признал, что России удалось справиться с санкциями, и назвал Путина профессионалом.

«Я бы сказал, что он [Путин] не в восторге от этого, но, знаете, он смог справиться с санкциями. Но это довольно жесткие санкции. Сейчас мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут последовать. Он профессионал. <…> Да, это может произойти, конечно», — сказал глава Белого дома.

Один из журналистов спросил Трампа, почему он «гораздо жестче» относится к Ирану, чем к России. Президент не согласился с этим тезисом, заявив, что относится к России «жестче, чем к любой другой стране». Он напомнил, что своими санкциями остановил строительство газопровода «Северный поток-2».

«Вы никогда не слышали этого термина, пока не появился Трамп, верно? Я закрыл его, и это была самая крупная сделка по экономическому развитию, которую они [Россия] когда-либо заключали. <…> Нет, я думаю, что отношусь к России жестче, чем к любой другой стране», — заявил американский лидер.

Разговор Путина и Трампа

3 июля российский и американский президенты поговорили по телефону, после чего Трамп заявил о своем разочаровании и отсутствии какого-либо прогресса по вопросу Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп настаивал на скорейшем прекращении огня, тогда как Путин заявил, что Москва продолжит искать переговорное решение и не отступится от выполнения целей СВО.

Президент США после разговора выразил мнение, что Путин «не готов» завершать конфликт на Украине, и «это очень разочаровывает».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «очень внимательно» относятся к заявлениям Трампа, но Россия заинтересована в достижении целей военной операции «предпочтительно политико-дипломатическими средствами». Пока это «не предоставляется возможным», СВО продолжается, добавил Песков.

4 июля Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний назвал беседу «очень важной и полезной». По словам Зеленского, они обсудили «возможности по ПВО» и договорились «работать над увеличением защиты неба».

Также стороны обсудили возможности совместного производства в оборонной промышленности, взаимные закупки и инвестиции, рассказал украинский президент.