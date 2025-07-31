Российские военнослужащие взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм канале.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Часов Яр находится в 10 км западнее Артемовска, о взятии которого Минобороны России сообщило в мае 2023 года. Часов Яр расположен на возвышенности и является «ключом» к Донбассу, так как его взятие позволит российским войскам практически беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

Летом 2024 года Вооруженные силы Росси достигли районов на востоке Артемовска. В июле прошлого года российские силы взяли под контроль микрорайон «Новый».