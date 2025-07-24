Массовые протесты против ограничения прав антикоррупционных органов на Украине усилились, 24 июля митинги вновь прошли в крупнейших городах страны. Депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о возвращении прежних полномочий НАБУ и САП, а президент Владимир Зеленский анонсировал собственные предложения по борьбе с коррупцией. Как протесты сказываются на внутриполитической ситуации в стране — в материале RTVI.

«Смерть диктатуре»

Как сообщило украинское издание «Общественное», жители страны второй день подряд вышли на акции протеста из-за законопроекта, ограничившего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Активисты анонсировали акции минимум в 17 крупных городах.

«В Киеве 23 июля на акцию протеста <…> вышли более девяти тысяч человек. Об этом сообщили в полиции столицы <…> Митинг длился до поздней ночи», — следует из текста статьи.

Протесты прошли также в Николаеве, Житомире, Черновцах, Днепропетровске, Одессе, Львове, Хмельницком и других городах. Митингующие вышли с плакатами с надписями: «Нужно бороть коррупцию, а не органы, которые с ней борются», «Нет ликвидации права на справедливость», «Смерть диктатуре», «Сливаете НАБУ? Будем сливать вас».

Украинское издание «Страна.ua» сообщало о проблемах с сотовой связью в местах проведения митингов. На акции протеста в Киеве заметили мужчину, который угрожал молодым людям звонком в ТЦК (украинский аналог военкомата. — RTVI). «Студенты», как они сами себя назвали, не стали обращать внимания на его угрозы.

«Ваш ход, господин президент!»

Депутат Ярослав Юрчишин, комментируя ситуацию с протестами, написал в телеграм-канале о работе над возвращением полномочий антикоррупционным органам.

«Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать <…> Ваш ход, господин президент», — написал парламентарий.

В интервью CNN Юрчишин заявил, что Владимир Зеленский «должен исправить ситуацию».

«И не только потому, что это требования наших международных партнеров, но и потому, что это конкретный запрос общества на справедливость. Это запрос молодежи, которая хочет жить в этой стране и которая не будет молчать о коррупции», — добавил депутат.

По его словам, от президента и его команды уже поступают «положительные сигналы». Юрчишин написал о регистрации нового законопроекта, который якобы позволит исправить ситуацию.

«Сильный лидер — это тот, что что ошибается, но признает собственные ошибки. Пора сделать шаг назад и показать умение слышать общество. Это будет проявлением силы, а не слабости», — резюмировал нардеп.

«Это не то, за что я боролся»

Ограничивая права НАБУ и САП, Зеленский заявлял, что намерен таким образом исключить якобы российское вмешательство в их деятельность. Однако критики на Украине отмечают, что власти не обнародовали правдоподобных доказательств этого утверждения.

«Сейчас настал момент, когда Зеленский злоупотребляет военным положением и, к сожалению, реалиями войны, чтобы монополизировать свою власть», — заявила в интервью The New York Times антикоррупционный активист Дарья Каленюк.

Цель принятия закона, по ее словам, состояла в том, чтобы «заставить замолчать тех, кто его критикует [власть], демонтировать антикоррупционные институты и маргинализировать политических оппонентов».

«Это не то, за что я боролся», — добавил в беседе с NYT один из организаторов протестов.

По информации The New York Times, у президента США Дональда Трампа «напряженная личная история» с НАБУ и САП. Это, как считают аналитики в Киеве, могло заставить Зеленского поверить, что администрация американского лидера не будет возражать против лишения независимости этих ведомств.

«Это будет президентский законопроект»

После масштабных протестных акций Владимир Зеленский собрал руководителей всех правоохранительных и антикоррупционных органов. Он рассказал им, что «криминальные производства не должны длиться годами», а работающие против Украины должны ощущать неотвратимость наказания.

«Я предложу Верховной раде Украины законопроект, который будет ответом [на протесты], который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность правоохранительных органов, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, «это будет президентский законопроект», который реализуют в рамках «стратегии трансформации государства.

«Сегодня же я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов», — резюмировал украинский лидер.

По мнению депутата Ярослава Железняка, Зеленский планирует просто вернуть все прежние полномочия НАБУ, и ни о каком принципиально новом законе речи нет.

Регионы пошли вразнос

Как обратило внимание украинское издание «Страна.ua», власти регионов стали вовлекаться в конфликт вокруг НАБУ, причем выступают с диаметрально противоположными заявлениями.

Тернопольский областной совет единогласно поддержал решение Зеленского ограничить права антикоррупционных органов.

«Выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в его действиях по сохранению и развитию Украины, в борьбе против заклятого врага украинцев — России», — следует из текста документа, принятом на следующий день после первых протестов.

А вот во Львове открыто встали на сторону НАБУ. Представители городской администрации призвали Раду и Владимира Зеленского «защитить независимость антикоррупционных органов» и «вернуть их прежние полномочия».

«Главную проблему Зеленский создал себе сам»

Ситуация с протестами ухудшается для действующих властей, и виноват в этом сам Зеленский, отметило украинское издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что во второй день митингов на улицы главных городов вышло еще больше людей.

«Главную проблему вчера Зеленский создал себе сам — он пообещал внести на следующей неделе законопроект, «гарантирующий независимость НАБУ»», — следует из статьи.

Источники издания опровергли заявление нардепа Железняка: по их информации, Зеленский не намерен возвращать полномочия НАБУ, а заявление о подготовке законопроекта есть ни что иное как имитация готовности прислушиваться к протестующим и западным партнерам.

«Однако, само по себе то, что Зеленский продемонстрировал готовность идти на уступки и компромиссы, вдохновило его противников и вдохнуло в протесты новую силу», — добавило издание.

Авторы статьи допустили, что при определенных обстоятельствах Владимир Зеленский может потерять власть. Может произойти и внутренняя дестабилизация, «в которую будет втянута армия».

«В последнем случае Украину ждет либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира», — говорится в материале «Страны.ua».

«Самая большая авантюра»

Газета The Times назвала ограничение прав НАБУ «самой большой авантюрой политической жизни» Владимира Зеленского. По мнению обозревателей, эта история может «запятнать его имидж на Западе, где его считали героем».

Они отметили, что подписанный Зеленским закон «вызывает сомнения относительно намерений Украины вступить в ЕС».

«Это примечательный поворот для человека, чья решимость остаться в Киеве в начале [конфликта] превратила его в международный символ свободы. Решение Зеленского поставило его на путь потенциального столкновения с мощным гражданским обществом Украины. Протесты, начавшиеся в Киеве во вторник вечером, являются беспрецедентными за последние три года [конфликта] на Украине, что подчеркивает глубину сопротивления», — говорится в статье.

The Times сравнила текущие протесты с евромайданом, который тоже начинался с немногочисленных митингов.