Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна намерена взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах. По словам главы государства, он обсудил этот вопрос с главой «Нафтогаза Украины» Сергеем Корецким в рамках подготовки совещания с украинскими послами.

К настоящему моменту вынесено несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму $6,9 млрд, ведется подготовка по взысканию этих средств, сообщил Зеленский.

«Это абсолютно справедливые решения, демонстрирующие ответственность России и „Газпрома“», — написал он в своем телеграм-канале.

21 июля украинские послы получат соответствующие поручения, добавил украинский президент.

В конце июня «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» требование о взыскании $1,37 млрд во исполнение решения международного арбитража в Цюрихе. В украинской компании указали, что в эту сумму входят долг за транзит газа через Украину по соглашению 2019 года, штрафные санкции и компенсация расходов на юристов. В случае, если «Газпром» не выполнит требование добровольно, «Нафтогаз» намерен взыскать его активы.

В начале июня «Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За полтора года до этого тот же суд удовлетворил требование российского газового холдинга о запрете судебных разбирательств между сторонами в зарубежных судах, обязав украинскую компанию выплатить $150 тыс. неустойки в случае продолжения разбирательств в международных инстанциях. В апреле 2025 года суд увеличил размер неустойки для «Нафтогаза» до $1,35 млрд.

Судебный спор касается соглашения от 30 декабря 2019 года о транзите российского газа через Украину для европейских потребителей. В конце 2024 года срок действия этого контракта истек, с 1 января 2025-го этого прокачка газа была остановлена.

В мае 2022 года объемы поставок российского газа через Украину сократились из-за невозможности перевести все потоки на газоизмерительную станцию «Суджа». В сентябре 2022-го «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд с требованием взыскать с «Газпрома» средства «за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме». Глава российской компании Алексей Миллер тогда назвал бессмысленным участие холдинга в разбирательстве, обвинив украинскую компанию в нарушении обязательств.

В 2023 году «Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали иск в суд в США с требованием взыскать с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. В апреле того же года Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить компенсацию, равную справедливой рыночной стоимости активов украинской компании на полуострове до их экспроприации.

В Киеве утверждают, что соглашение с Россией об урегулировании военного конфликта должно предполагать выплату репараций. Москва отвергает это требование, настаивая на взаимном отказе от любых требований о компенсации ущерба, нанесенного в ходе боевых действий.

В ноябре 2022 года в Кремле назвали резолюцию генассамблеи ООН о выплате репараций Украине попыткой формализовать «грабеж» российских золотовалютных резервов, пишет РИА Новости. Москва относится к этому документу как к юридически не обязывающему и выступает против подобных требований, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.