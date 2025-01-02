Прекращение транзита российского газа через территорию Украины из-за отказа Киева продлить соглашение с «Газпромом» в первую очередь выгодно США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. <…> Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — приведены ее слова в телеграм-канале МИД.

Захарова отметила, что прекращение поставок «не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан».

Согласно ее заявлению, «первой жертвой хищнической стратегии» США стала Германия, поскольку после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стране пришлось закупать газ «по существенно более высоким ценам» и «перейти к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств».

«Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», — продолжила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что своим решением Украина отказалась продолжать прокачку топлива из России для жителей Европы, несмотря на то, что «Газпром» выполнял все свои обязательства.

Срок действия соглашений, заключенных в 2019 году, между «Газпромом», компанией «Нафтогаз Украины» и «Оператором газотранспортной системы Украины», истек 1 января 2025 года. Украинская сторона отказалась продлить их и объявила о прекращении транзита российского газа. Остановку прокачки с 8 утра 1 января подтвердили в «Газпроме».

О том, что транзит российского топлива будет прекращен после истечения срока договоренностей, предупреждал в октябре премьер Украины Денис Шмыгаль. Он тогда призвал «все страны полностью отключиться от российского газа» и отметил стратегическое значение санкций против российской энергетической инфраструктуры.