С 1 января 2025 года, с 8.00 мск прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Об этом заявила компания «Газпром».

Причиной остановки газопровода стал отказ Украины продлевать соглашение с «Газпромом».

«»Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь министерство энергетики Украины рассказало о прекращении транспортировки газа из России.

«Остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины», — сообщили представители ведомства в Telegram-канале.

После прекращения транзита газа Приднестровье осталось без отопления. Компания «Тирастеплоэнерго» заявила, ни в жилые дома, ни в организации не поступает горячая вода. Тепло подается только в больницы, дома престарелых и другие и учреждения соцзащиты, где людей размещают стационарно.

Договор о транзите российского газа через Украину был заключен в 2019 году, его срок истек 1 января 2025 года. В октябре 2024 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что после окончания срока контракта транспортировка газа будет остановлена. Он подчеркнул стратегическое значение санкций против России в сфере энергетики.

«Мы понимаем актуальность этого вопроса в некоторых странах, но ожидаем постепенной диверсификации поставок. Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба», — сказал тогда глава украинского правительства.

На прямой линии, которая была объединена с итоговой пресс-конференцией президент России Владимир Путин подтвердил, что договор о транзите продляться не будет. Он отметил, что «Газпром» это «переживет».

В числе прочих от поставок российского газа зависит соседняя с Украиной Словакия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивал на продолжении транзита. Он отмечал, что после прекращения подачи газа Словакия окажется не в начале, а в конце цепи поставок ресурса, который пойдет по альтернативным маршрутам. В декабре Фицо встречался и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, однако решения по газу остались неизменны. В минувшую субботу, 28 декабря, глава словацкого правительства пригрозил, что в ответ на прекращение газового транзита остановит подачу электроэнергии на Украину.